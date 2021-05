De spelers van NEC zijn zondagavond door duizenden fans gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen had een feestje verboden, maar stond uiteindelijk een kort samenzijn toe.

Bruls wilde vanwege de coronamaatregelen geen officiële huldiging. Fans hielden bij het Goffertstadion geen 1,5 meter afstand, maar volgens de burgemeester was het niet te voorkomen dat supporters de spelers bij terugkomst in Nijmegen kort mochten bedanken en toejuichen.

"Dit houd je niet tegen, we wisten dat er enkele duizenden supporters op af zouden komen", zei Bruls tegen Omroep Gelderland. "We hebben afgesproken dat na een half uur of drie kwartier iedereen weer naar huis moest."

De huldiging duurde minder dan een uur. De spelers kwamen rond 23.00 uur aan bij het stadion in Nijmegen, waar fans vuurwerk afstaken, meezongen met muziek, met spelers op de foto gingen en leuzen scandeerden.

Er was een klein podium neergezet, waarop de spelers stonden terwijl ze toegejuicht werden. Stewards waren aanwezig om het volksfeest in goede banen te leiden. Rond 23.45 uur was het feestje afgelopen.

Rellen in Breda na play-offduel

NEC stelde zondag promotie veilig door een 1-2-zege op NAC Breda in de finale van de play-offs. Jonathan Okita maakte in de 89e minuut het winnende doelpunt.

In Breda braken kort na de verloren wedstrijd supportersrellen uit. De politie had wapenstokken en schilden nodig om te voorkomen dat supporters het stadion van NAC binnengingen.

De Mobiele Eenheid (ME) greep in en er werden enkele mensen opgepakt. Na een tijdje keerde de rust terug.