Lille OSC is zondag voor de vierde keer kampioen van Frankrijk geworden. De ploeg van Sven Botman won in de laatste speelronde met 1-2 bij Angers en hield naaste belager Paris Saint-Germain zeer verrassend één punt achter zich. Olympique Lyon verloor ondanks twee assists van Memphis Depay.

Jonathan David opende al na tien minuten de score voor Lille, waar Botman de hele wedstrijd meedeed. Burak Yilmaz verdubbelde de marge op slag van rust uit een penalty. In blessuretijd deed Angelo Fulgini nog wat terug namens Angers.

Lille veroverde de eerste landstitel sinds 2011, toen Eden Hazard de belangrijkste speler was. Ook in 1946 en 1954 werden de Noord-Fransen kampioen. De laatste acht jaar pakte Paris Saint-Germain zeven keer de titel. Alleen AS Monaco wist de hegemonie van de Parijzenaars te doorbreken.

In het seizoen 2017/2018 degradeerde Lille nog bijna uit de Ligue 1 toen de club als zeventiende eindigde. De daaropvolgende seizoenen herstelde de ploeg zich met de tweede, de vierde en dus de eerste plaats.

PSG won met 0-2 bij Stade de Brest. Neymar miste in de negentiende minuut een penalty voor de bezoekers, die acht minuten voor rust alsnog op voorsprong kwamen door een eigen doelpunt van Romain Faivre. Kylian Mbappé zorgde twintig minuten voor tijd voor de tweede goal.

Kylian Mbappé scoorde voor Paris Saint-Germain. Foto: Pro Shots

Twee assists Memphis baten Olympique Lyon niet

AS Monaco kon in theorie ook nog kampioen worden. De nummer drie begon de laatste speelronde met drie punten achterstand op Lille. Monaco kwam niet verder dan 0-0 bij RC Lens.

Voor Olympique Lyon was de landstitel al uit zicht. De nummer vier ging met 2-3 onderuit tegen OGC Nice. Memphis, die eerder deze week zijn vertrek bij Lyon aankondigde, leverde bij beide doelpunten van Karl Toko Ekambi de assist. Oud-Ajacied Kasper Dolberg, Hassane Kamara en William Saliba scoorden namens Nice.

Met de vierde plek plaatst Lyon zich net als nummer vijf Olympique Marseille voor de groepsfase van de Europa League. Lille en PSG spelen komend seizoen in de Champions League, terwijl Monaco zich via de voorrondes moet zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het Europese miljoenenbal.

FC Nantes degradeert als derde ploeg uit de Ligue 1 door een thuisnederlaag tegen Montpellier: 1-2. Eerder degradeerden Nîmes Olympique en Dijon al naar de Ligue 2. Troyes en Clermont Foot promoveerden naar het hoogste niveau. De derde promovendus is nog niet bekend.

Memphis Depay viert een van de treffers van Olympique Lyon. Foto: Pro Shots

