Juventus heeft zich zondag tijdens de laatste speeldag van de Serie A verzekerd van deelname aan de Champions League. Met Matthijs de Ligt in de basis en Cristiano Ronaldo op de bank werd er dankzij een 1-4-zege op Bologna geprofiteerd van een misstap van concurrent Napoli.

Bij Bologna-Juve was het halverwege al 0-3 door doelpunten van Federico Chiesa, Álvaro Morata en Adrien Rabiot. Nadat De Ligt halverwege gewisseld was, maakte Morata er 0-4 van en redde Riccardo Orsolini de eer namens de thuisploeg.

Opmerkelijk was dat sterspeler Ronaldo de hele wedstrijd vanaf de reservebank bekeek. Volgens coach Andrea Pirlo, die na een matig seizoen hoopt dat hij bij Juventus mag blijven, was de 36-jarige Portugees toe aan rust.

Dankzij de overwinning nam Juventus op de valreep de vierde plek over van Napoli, dat niet verder kwam dan 1-1 tegen Hellas Verona. Na een doelpunt van Amir Rrahmani leek er niets aan de hand, maar de tik van de gelijkmaker (gemaakt door Davide Faraoni) kwam Napoli niet meer te boven.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic was AC Milan met 0-2 te sterk voor Atalanta. Foto: AFP

Milan klopt Atalanta, rood De Roon

De top vier van Italië plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League. Naast kampioen Internazionale - in een wedstrijd om de eer werd Udinese zondag met 5-1 verslagen - gaan ook AC Milan en Atalanta het miljoenenbal in.

Atalanta en Milan troffen elkaar in de strijd om de tweede plaats en dat duel eindigde in 0-2 door twee treffers van Franck Kessié. In de slotminuut kreeg Marten de Roon een rode kaart bij de thuisploeg.

Achter de top vier plaatsten Napoli en Lazio (dat met 2-0 bij Sassuolo verloor) zich als nummers vijf en zes voor de groepsfase van de Europa League en gaat AS Roma - de club speelde met 2-2 gelijk bij Spezia - als nummer zeven van Italië de derde voorronde van de Conference League in.

