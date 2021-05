Het mislopen van promotie naar de Eredivisie is keihard aangekomen bij NAC Breda, waar vrijwel iedereen ervan overtuigd was dat de missie zou slagen. Door een 1-2-nederlaag tegen NEC kwam er zondag echter een einde aan de aspiraties.

Nadat Sydney van Hooijdonk namens NAC voor de gelijkmaker had gezorgd ging de thuisploeg op zoek naar meer, maar vlak voor tijd zorgde Jonathan Okita namens NEC met een prachtig doelpunt voor de beslissing.

"Het is een ongelooflijke deceptie, zeker als je in de tweede helft zo'n wedstrijd op de mat legt. Alles en iedereen dacht dat we gingen promoveren en zeker op basis van deze wedstrijd was het terecht geweest", zei NAC-trainer Maurice Steijn bij ESPN.

"In de tweede helft gaven we één kans weg, er werd één keer niet meegelopen, en ze maakten hem schitterend af. Dat is ook voetbal. Eén moment en je droom is aan diggelen."

Steijn, die nog een contract tot medio 2023 heeft, wil ondanks de deceptie graag bij NAC blijven. "Volgend jaar móéten we promoveren. We zijn heel dichtbij geweest, maar na onze overwinning op De Graafschap is het er niet beter op geworden. Het is heel wisselvallig geweest."

Hét moment van de wedstrijd: NEC'er Jonathan Okita maakt op zeer fraaie wijze de 1-2. Hét moment van de wedstrijd: NEC'er Jonathan Okita maakt op zeer fraaie wijze de 1-2. Foto: Pro Shots

'Ik weet niet wat ik moet zeggen'

NAC-aanvoerder Dion Malone had moeite om zijn gevoelens te uiten. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. We waren zo dichtbij na een moeilijk seizoen en we wilden het heel graag afmaken voor de supporters. Uiteindelijk was het net niet genoeg. Iedereen heeft 100 procent gegeven. Ik ben er kapot van", zei hij.

"Van tevoren had ik echt een heel goed gevoel. Er was spanning, maar het was goede spanning. Ik had geen ander scenario dan uiteindelijk naar de Eredivisie te gaan, maar het mocht niet zo zijn. Het is wat het is."

Sydney van Hooijdonk zag de klap ook niet aankomen. "Ik kon geen scenario bedenken waarbij het mis zou gaan", zei de spits. "Ik had echt veel vertrouwen in ons. We begonnen niet goed aan de wedstrijd, misschien had dat met spanning te maken."

Spelmaker Mounir El Allouchi: "Momenteel is het een achtbaan van emoties. Het is momenteel moeilijk om terug te halen hoe de wedstrijd is verlopen en wat er is gebeurd. Ik heb echt een rotgevoel."

NAC kwam in 2019 voor het laatst in de Eredivisie uit. Dit seizoen promoveren naast NEC ook SC Cambuur en Go Ahead Eagles naar het hoogste niveau.