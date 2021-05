Trainer Rogier Meijer vond het mooi dat uitgerekend Jonathan Okita NEC zondag naar de Eredivisie schoot. De 24-jarige aanvaller maakte in de voorlaatste minuut op schitterende wijze het winnende doelpunt in de finale van de play-offs tegen NAC Breda: 1-2.

Okita was dit seizoen weinig productief in de Keuken Kampioen Divisie. De aanvaller met zowel de Duitse als de Belgische nationaliteit scoorde in 33 wedstijden maar vier keer voor de club die in het reguliere seizoen slechts zevende werd.

"Jonathan is eigenlijk een enorme twijfelaar", zegt Meijer tegen ESPN. "Hij wil zo graag belangrijk zijn voor het team en als het dan niet lukt gaat hij van alles proberen. Maar de manier waarop hij speelde in de play-offs en dit doelpunt maakt, dat is ook typisch Jonathan."

NEC en NAC leken in Breda af te stevenen op een verlenging. In de 89e minuut kroonde Okita zich echter tot matchwinner door een voorzet van Souffian El Karouani met buitenkant rechts in de bovenhoek te schieten. Voor de voormalig spits van MVV was het in de play-offs al zijn vierde doelpunt.

"We hadden het vandaag zwaarder dan in de vorige wedstrijden in de play-offs", wijst Meijer op de duels met Almere City (4-0) en Roda JC (3-0). "Dan heb je ook wat geluk nodig en dat hadden we vandaag. Ik denk dat ik dit over een paar weken pas echt ga beseffen."

Jonathan Okita toont trots de trofee voor promotie naar de Eredivisie. Jonathan Okita toont trots de trofee voor promotie naar de Eredivisie. Foto: ANP

Okita: 'De voorzet was geweldig'

Okita zag zichzelf niet als de held van NEC, dat na vier jaar afwezigheid weer terugkeert in de Eredivisie. De aanvaller vond dat hij de treffer op een presenteerblaadje kreeg aangereikt.

"Ja, ik raakte hem met buitenkant voet, maar de voorzet was ook geweldig. Ik hoefde er alleen mijn voet maar tegenaan te zetten."

Net als Meijer sprak Okita van een zware finale. "NAC speelde goed en zette ons onder druk. Maar gelukkig scoor ik in de laatste vijf minuten. Het maakt ook niet uit hoe je wint, als je maar naar de Eredivisie gaat."