Georginio Wijnaldum heeft zondag bevestigd dat hij na vijf jaar vertrekt bij Liverpool. De 73-voudig Oranje-international werd rond de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Crystal Palace (2-0) groots uitgezwaaid met een publiekswissel en een erehaag.

"Ik vecht nu echt tegen de tranen. De mensen in Liverpool hebben me vijf jaar lang liefde gegeven. Ik ga ze missen. Ik had gehoopt hier nog jaren te spelen, maar het is helaas anders gelopen. Ik sta voor een nieuw avontuur", zei Wijnaldum na het duel met Palace tegen Sky Sports.

De dertigjarige oud-middenvelder van Feyenoord, PSV en Newcastle United heeft een aflopend contract bij Liverpool. Hij werd de laatste maanden veelvuldig gelinkt aan het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman, maar ook de naam van Bayern München valt steeds nadrukkelijker.

"Ik heb nog nergens getekend", verzekerde Wijnaldum. "Iedereen weet dat in voetbal van alles kan gebeuren. Ik weet nu alleen dat ik op 1 juli geen Liverpool-speler meer ben. We zullen in de komende weken zien wat ik ga doen."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het afscheid van Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum pakte vier prijzen bij Liverpool

Wijnaldum sluit zijn periode bij Liverpool af met vier prijzen. In 2019 werden de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams gewonnen en een jaar later vierde hij met de 'Reds' het eerste landskampioenschap in dertig jaar.

"Ik wist dat ik hier bij een grote club kwam. Ik herinner me nog dat ik vijf jaar geleden in de woonkamer zat en dat de manager me vertelde dat we prijzen zouden pakken als ik naar Liverpool zou komen. Zo is het ook gegaan", aldus Wijnaldum.

"Het is echt heel speciaal. Sinds ik hier arriveerde, zongen de fans al mijn naam. Ze zagen week na week dat ik 100 procent gaf voor deze club. Dat is wat de supporters willen zien en waarom ze me waarderen. Dat ga ik echt missen."

Wijnaldum en Liverpool beleefden een slecht seizoen, maar verzekerden zich dankzij de overwinning op Crystal Palace van Champions League-voetbal.

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Premier League