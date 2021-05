NEC keert na vier seizoenen terug in de Eredivisie. De Nijmegenaren wonnen zondag in de finale van de play-offs om promotie met 1-2 bij NAC Breda dankzij een wereldgoal van Jonathan Okita.

Cas Odenthal bracht NEC halverwege de eerste helft op voorsprong in het Rat Verlegh Stadion. Twintig minuten voor tijd zorgde invaller Sydney van Hooijdonk voor de gelijkmaker.

De ploegen leken op een verlenging af te stevenen, maar één minuut voor het verstrijken van de officiële speeltijd bezorgde Okita de bezoekers op prachtige wijze de winst.

NEC werd dit seizoen zevende in de Keuken Kampioen Divisie. In de play-offs rekende de ploeg van coach Rogier Meijer eerst overtuigend af met Almere City (0-4), waarna ook Roda JC (0-3) werd verslagen.

NAC eindigde dit seizoen als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van coach Maurice Steijn klopte in de play-offs eerst FC Volendam (4-1) en won vervolgens na strafschoppen bij FC Emmen, dat hierdoor uit de Eredivisie degradeerde.

Eerder promoveerden kampioen SC Cambuur en nummer twee Go Ahead Eagles al naar de Eredivisie. ADO Den Haag en VVV-Venlo degradeerden naar de Keuken Kampioen Divisie.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de prachtige treffer van Jonathan Okita te bekijken.

Odenthal brengt NEC in eerste helft op voorsprong

In Breda werd al snel duidelijk dat er veel spanning op de wedstrijd zat. Er werden veel verkeerde keuzes gemaakt en het duurde tot de 25e minuut voor de eerste grote kans kon worden genoteerd. NAC-doelman Nick Olij liet een schot van Okita los, waarna de verdediging van de thuisploeg de nodige moeite had om de bal weg te werken.

Een minuut later kwam NEC alsnog op voorsprong. Uit een vrije trap van Jordy Bruijn kopte de twintigjarige Odenthal de bal langs Olij. Niet veel later waren Kaj de Rooij (kopbal) en Marouan Azarkan (schot) dicht bij de gelijkmaker, maar hun pogingen gingen rakelings over.

Vlak voor rust zorgde Okita bijna voor de tweede treffer van de bezoekers, maar de aanvaller krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied net naast.

De teleurstelling bij NAC-spits Sydney van Hooijdonk is groot. De teleurstelling bij NAC-spits Sydney van Hooijdonk is groot. Foto: Pro Shots

Okita maakt op schitterende wijze winnende treffer

Ook in de tweede helft duurde het even voor een van beide ploegen gevaar stichtte. Na ruim een uur spelen bracht Steijn met Van Hooijdonk en Mario Bilate twee nieuwe aanvallers in en ging NAC op zoek naar de gelijkmaker.

Die viel in de zeventigste minuut en werd gemaakt door Van Hooijdonk. De spits tikte van dichtbij binnen uit een voorzet van Robin Schouten en bracht de 2.500 toeschouwers in het Rat Verlegh Stadion op de banken.

In de slotfase ging de storm van NAC liggen en liet NEC zich weer wat meer gelden. Er leek een verlenging aan te komen, maar in de 89e minuut bezorgde Okita zijn ploeg op schitterende wijze de winst. Hij tikte een afgemeten voorzet van Souffian El Karouani met buitenkant rechts binnen. NAC ging nog op jacht naar de 2-2, maar NEC hield stand en promoveerde naar de Eredivisie.