Trots en vreugde overheerst bij FC Twente Vrouwen nu de ploeg zich voor de zevende keer kampioen van Nederland mogen noemen. Op de voorlaatste speeldag van de kampioenspoule in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen bleek een late 1-0-zege op ADO Den Haag genoeg.

Ajax en PSV leken dit seizoen de grote favorieten voor het kampioenschap, maar outsider Twente piekte op het juiste moment. Zondag betekende de overwinning op ADO en het verlies van PSV bij Ajax (3-1) dat de ploeg uit Enschede de schaal in ontvangst mocht nemen.

"Dit is knap. Ik heb steeds de hoop gehad, ook toen we voor de winterstop een achterstand van acht punten hadden. Het was een ongelooflijk lang weg die we moesten afleggen", zei een trotse trainer Tommy Stroot voor de camera van ESPN.

"In de play-offs waren we ongelooflijk. Iedere wedstrijd was anders, je kon ons niet afschrijven. We kunnen vijf minuten voor tijd nog een wedstrijd opengooien. Ik ben hartstikke trots en blij dat ik dit mag meemaken."

Stroot haalt veel voldoening uit de houding van Twente gedurende het seizoen. "Ik ben nu kapot. Ik heb er heel veel energie in gestoken en geduldig blijven kost heel veel kracht. We zaten in een rol, maar misschien zal ik vanavond nog een dansje maken."

Vreugde bij onder meer trainer Tommy Stroot (met schaal) en Kika van Es na het kampioenschap met FC Twente. Vreugde bij onder meer trainer Tommy Stroot (met schaal) en Kika van Es na het kampioenschap met FC Twente. Foto: Pro Shots

'Onze stoutste dromen komen uit'

De titel van FC Twente was ook voor Kika van Es speciaal. De verdediger slaagde er tijdens een eerdere periode in Enschedese dienst en ook in het shirt van PSV en Ajax nooit in om kampioen te worden.

"Dit is bizar. Van de week zei ik tegen de meiden: 'Praat er niet over met me, ik ben al elf jaar de eeuwige tweede'. Ik ben enorm trots op het team", aldus de 69-voudig international van Oranje.

"Toen ik dit seizoen bij Twente kwam, was de situatie zó anders. We hebben heel hard geknokt met het hele team. Onze stoutste dromen komen uit. Dit is geweldig."

Voor verdediger Lynn Wilms (20), die de overstap maakt naar topclub VfL Wolfsburg, is de titel extra speciaal. "Ik was een klein meisje toen ik hier kwam en wist eigenlijk nergens van. Ik ben hier opgegroeid en ben een betere speelster geworden. Daar ben ik Twente eeuwig dankbaar voor."

FC Twente werd eerder in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2019 kampioen van Nederland.