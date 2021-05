Liverpool en Chelsea hebben zondag in de Premier League de laatste twee tickets voor de groepsfase van de Champions League gepakt. Tottenham Hotspur plaatste zich voor de voorronde van de Conference League, waardoor Arsenal volgend seizoen geen Europees voetbal speelt.

Liverpool was in de laatste speelronde op Anfield met 2-0 te sterk voor Crystal Palace. Sadio Mané maakte beide doelpunten voor 'The Reds', waarbij Georginio Wijnaldum tot twaalf minuten voor tijd meedeed.

Chelsea ging weliswaar met 2-1 onderuit bij Aston Villa, maar bleef de concurrentie in de strijd om de CL-tickets net voor. Anwar El Ghazi maakte kort na rust uit een penalty de de 2-0 namens de thuisploeg, waarvoor Bertrand Traoré de score opende. Ben Chilwell deed twintig minuten voor tijd wat terug namens 'The Blues', waarbij César Azpilicueta in de slotfase rood kreeg.

Liverpool eindigde door de zege als derde en Chelsea werd ondanks de nederlaag vierde. De Londenaren hielden nummer vijf Leicester City, dat met 2-4 van Tottenham Hotspur verloor, slechts één punt achter zich. Leicester speelt volgend seizoen in de Europa League, net als West Ham United. Die ploeg won met 3-0 van Southampton.

Kampioen Manchester City en nummer twee Manchester United hadden zich al verzekerd van deelname aan de Champions League. City haalde in de laatste speelronde dankzij treffers van Sergio Agüero (2x), Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus en Phil Foden met 5-0 uit tegen Everton. United won met Donny van de Beek in de basis met 1-2 bij Wolverhampton Wanderers via goals van Anthony Elanga en Juan Mata.

Tottenham won dankzij twee doelpunten in de slotfase van Gareth Bale bij Leicester. De Londenaren kwamen in het King Power Stadium tot tweemaal terug van een achterstand. Jamie Vardy bracht Leicester tot tweemaal toe op voorsprong, waarna Harry Kane en Kasper Schmeichel (eigen doelpunt) de stand weer in evenwicht brachten.

Door de overwinning eindigt Tottenham als zevende, met één punt voorsprong op Arsenal. 'The Gunners' sloten het seizoen af met een 2-0-zege op Brighton & Hove Albion dankzij twee treffers van Nicolas Pépé.