VfL Bochum en SpVgg Greuther Fürth hebben zondag promotie naar de Bundesliga veiliggesteld. Holstein Kiel redde het net niet op de spannende slotdag op het tweede niveau in Duitsland.

Bochum ging de laatste speelronde als koploper in en had aan een 3-1-overwinning op laagvlieger SV Sandhausen meer dan genoeg om kampioen te worden. Anthony Losilla en Robert Zulj voorkwamen in de slotfase een gelijkspel namens de thuisploeg.

De strijd om de tweede plek - en het laatste rechtstreekse ticket voor een plek in de Bundesliga - was een stuk spannender. Holstein Kiel had goede papieren om voor het eerst in de historie naar het hoogste niveau te promoveren, maar de ploeg van trainer Ole Werner verloor thuis met 2-3 van SV Darmstadt 98.

Greuther Fürth profiteerde optimaal door Fortuna Düsseldorf met 3-2 te verslaan en de tweede plek achter Bochum veilig te stellen, met een voorsprong van twee punten op Holstein Kiel, dat veroordeeld is tot de play-offs om promotie.

Dickson Abiama tekende in de 83e minuut voor de winnende treffer in de wedstrijd van Greuther Fürth. Foto: Getty Images

Bochum voor het eerst sinds 2010 weer Bundesliga-club

Bochum degradeerde in het seizoen 2009/2010 uit de Bundesliga en slaagde er tot dit seizoen niet in om terug te keren op het hoogste niveau. Greuther Fürth speelde in het seizoen 2012/2013 één seizoen in de Bundesliga, maar daalde direct daarna weer af.

Hamburger SV deed dit seizoen net als Bochum en Greuther Fürth ook lange tijd mee om promotie, maar 'Die Rothosen' verspeelden in de laatste fase van het seizoen te veel punten en zijn nog een seizoen veroordeeld tot het tweede niveau in Duitsland.

Bochum en Greuther Fürth nemen in de Bundesliga de plekken in van de gevallen grootmachten Schalke 04 en Werder Bremen, dat zaterdag officieel degradeerde. FC Köln moet in de nacompetitie lijfsbehoud zien veilig te stellen.