René Hake vindt dat FC Utrecht zondag in de verloren play-off tegen Feyenoord is benadeeld door de arbitrage. Volgens de trainer nam scheidsrechter Dennis Higler een aantal opmerkelijke beslissingen die in het nadeel van zijn ploeg uitvielen.

Hake wees onder meer op een moment aan het eind van de eerste helft, toen Leroy Fer een harde tackle inzette op Sander van de Streek. Higler koos ervoor om geel te geven, waar volgens Hake rood op zijn plaats was geweest.

"Volgens mij kan daar niet heel veel discussie over zijn, maar de scheidsrechter en de VAR hebben het anders beoordeeld. Dus ja, daar ben ik wel verbaasd over", zegt hij tegen ESPN.

Utrecht keek op dat moment al tegen een 1-0-achterstand aan, door een doelpunt van Luis Sinisterra. In de jacht op de gelijkmaker claimden de bezoekers een penalty toen Adrian Dalmau in de slotfase onderuit ging na een ingreep van Tyrell Malacia. De VAR riep Higler echter niet naar het scherm.

"Voor dat soort momenten hebben wij al strafschoppen tegen gekregen", herinnert Hake zich. "Dat een bal weg is en je dan alsnog een trap krijgt. Maar nu gebeurt dat niet, dat vind ik wel opmerkelijk."

"Het is uiteindelijk allemaal interpretatie natuurlijk. Maar als het overduidelijk is, dan moet je gewoon ingrijpen. Maar dat is blijkbaar heel moeilijk aan te geven, voor jou zal dat anders zijn dan voor mij."

Utrecht kreeg vlak voor tijd ook nog de 2-0 van Bryan Linssen om de oren en grijpt daardoor naast een Europees ticket. Feyenoord mag zich via de voorronde van de Conference League proberen te plaatsen voor het hoofdtoernooi.