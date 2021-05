Steven Berghuis kijkt met een goed gevoel terug op zijn samenwerking met Dick Advocaat, die zondag bij Feyenoord-FC Utrecht (2-0) afzwaaide als clubtrainer. De aanvaller probeerde de Hagenaar nog te verleiden tot een ereronde in De Kuip, waar de Rotterdammers een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League pakten.

"Ik heb het geprobeerd en vroeg hem of hij mee wilde lopen. Dat deed ik om hem zijn moment te gunnen. Dat wilde hij niet. Dat is ook zijn keuze, maar dat had hij wel verdiend", zei Berghuis op de persconferentie na de wedstrijd tegen Rijnmond.

De 73-jarige Advocaat had tegen FC Utrecht na de 1-0 van Luis Sinisterra al moeite om zijn emoties in bedwang te houden en na het laatste fluitsignaal werd het hem te machtig. De Hagenaar rende huilend naar de kleedkamer om de aandacht niet op hem, maar op de spelersgroep te houden.

Met de 2-0-overwinning - Bryan Linssen scoorde vlak voor tijd nog - kreeg Advocaat een waardig afscheid na een lange carrière als clubtrainer. Mogelijk heeft ook de 29-jarige Berghuis zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord achter de rug, want de aanvoerder wordt in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam.

"Het speelde geen moment in mijn hoofd dat ik mijn laatste wedstrijd aan het spelen was voor Feyenoord. Ik lig ook nog een jaar vast", zei Berghuis. "Dit is een mooie afsluiting van het seizoen, maar we waren ook wel aan onze stand verplicht om de play-offs te winnen. Dat hebben we wel goed gedaan met twee overtuigende duels."

"Volgend seizoen is er hopelijk weer structureel publiek welkom bij de wedstrijden en kunnen we een beter seizoen draaien. Je krijgt wat je verdient en dat is dit jaar een vijfde plek, maar dat is niet goed genoeg voor een club als Feyenoord. We zullen moeten kijken hoe we het beter kunnen doen."