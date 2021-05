FC Twente Vrouwen heeft zich zondag voor de zevende keer in de historie tot landskampioen gekroond. De ploeg van trainer Tommy Stroot pakte de schaal dankzij een late 1-0-overwinning op ADO Den Haag.

Het winnende doelpunt viel in de 88e minuut en kwam op naam van de Duitse Anna-Lena Stolze. Ze voorkwam daarmee dat Twente volgende week in een onderling duel met concurrent PSV om de titel zou moeten strijden.

PSV had zondag moeten winnen om kans te houden op de eerste titel uit de clubhistorie, maar verloor met 3-1 van Ajax, dat in de kampioenspoule van vier clubs al wist dat de kampioensschaal er niet meer inzat.

In Amsterdam werd de score namens de thuisclub geopend door Eshly Bakker, waarna PSV-topscorer Joëlle Smits vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker tekende. Ajacieden Lisa Doorn en Nikita tromp bepaalden de eindstand.

FC Twente werd in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2019 al kampioen van Nederland. PSV zag de kans op de eerste landstitel ooit vorig seizoen ook al in rook opgaan, want toen werd het seizoen wegens de coronapandemie afgebroken op het moment dat de Eindhovense ploeg aan kop ging.

Voor PSV staat volgende week tegen Twente alleen nog de tweede plek en daarmee een Champions League-ticket op het spel. Ajax, dat op bezoek gaat bij ADO, heeft drie punten minder en een minder doelsaldo en vormt in theorie dus nog een bedreiging.