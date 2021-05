Ronald Koeman zegt dat er binnen enkele dagen duidelijkheid komt over zijn positie als trainer van FC Barcelona. Spaanse media speculeren al langer over een vertrek van de Nederlander, die een wisselvallig eerste seizoen beleefde met de Catalanen.

"De huidige stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is. Een dezer dagen komt er duidelijkheid na een gesprek met voorzitter Joan Laporta", zegt de 58-jarige Koeman zondag in gesprek met de NOS.

"We hebben al met elkaar gesproken over de manier van spelen en we zijn al een tijdje bezig om de selectie te verbeteren voor het nieuwe seizoen. Dat ziet er best goed uit met de heel beperkte financiële mogelijkheden. Ook dat is een probleem natuurlijk. Maar wij zijn aan de slag gegaan, tot iemand zegt dat het over is."

Koeman sloot zaterdag zijn eerste seizoen bij Barcelona af met een 0-1-overwinning bij Eibar, waardoor de Spaanse grootmacht de competitie op de derde plek eindigt. In de Champions League speelde Barcelona ook een vrij anonieme rol - de achtste finales waren het eindstation - maar Koeman leidde zijn ploeg wel naar de winst van de Copa del Rey.

FC Barcelona sloot het seizoen zaterdag af met een 0-1-overwinning op Eibar.

Koeman stoort zich aan onduidelijkheid over toekomst

Het contract van Koeman loopt ook nog een jaar door, maar het is allerminst zeker dat hij volgend seizoen nog steeds op de bank zit. De ontevreden voorzitter Laporta kondigde onlangs grote veranderingen aan bij Barcelona en nam het in de media nog niet op voor zijn coach, tot ergernis van Koeman.

"Het heeft mij ook gestoord dat er nog geen duidelijkheid is, want dat moet er altijd zijn", zegt hij. "Dat heb ik ook al aangegeven in Spaanse media. Twijfel over de toekomst is inherent aan ons vak en dat accepteer je, maar je moet hier de media niet de kans geven om op deze manier over de trainer te schrijven."

"De ene dag is Xavi de nieuwe trainer en de andere dag verlengt Xavi zijn contract in Qatar. De volgende dag wordt Hansi Flick genoemd als nieuwe trainer en een dag later wordt hij bondscoach van Duitsland. Het is allemaal heel makkelijk. Er moet duidelijkheid komen", besloot Koeman.

