Dick Advocaat rende zondag huilend van het veld na zijn laatste wedstrijd als clubtrainer. De Hagenaar, die Feyenoord de finale van de play-offs om Europees voetbal met 2-0 van FC Utrecht zag winnen, is blij dat hij positief heeft kunnen afsluiten.

De 73-jarige Advocaat had gedurende de hele wedstrijd in De Kuip moeite om zijn emoties in bedwang te houden. Na de 1-0 van Luis Sinisterra zat de Hagenaar al met natte ogen op de bank en na het laatste fluitsignaal rende hij huilend de catacomben in.

"Ik kan er echt niks aan doen", zei Advocaat na de wedstrijd in De Kuip tegen ESPN. "Ik heb altijd al gehad dat ik vaak volschiet en dat is de laatste jaren steeds extremer geworden. Het is mooi dat het stopt met een overwinning."

Door de 2-0-zege op FC Utrecht kende Advocaat een waardig afscheid van een lange carrière als clubtrainer, die al in de jaren tachtig begon. 'De Kleine Generaal' werd onder meer kampioen met PSV, Rangers en FC Zenit (waarmee hij ook de UEFA Cup won) en was drie keer bondscoach van het Nederlands elftal.

"Ik ben vooral trots dat ik het zo lang heb volgehouden", zei Advocaat. "Dat betekent dat ik goed in mijn vel zit en niet veel verlies, anders houd je het niet lang vol. Het is een moeilijk vak en een heel eenzaam beroep als je veel verliest. Gelukkig heb ik veel gewonnen."

Dick Advocaat sloot zijn carrière als clubtrainer af met een zege op FC Utrecht. Dick Advocaat sloot zijn carrière als clubtrainer af met een zege op FC Utrecht. Foto: Pro Shots

'Hebben duel met vechtvoetbal over streep getrokken'

Feyenoord mag zich door de overwinning op FC Utrecht onder trainer Arne Slot straks vanaf de tweede voorronde proberen te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de nieuwe Conference League. Advocaat zag dat zijn ploeg na een sterke eerste helft na rust worstelde met het spel van FC Utrecht.

"De eerste helft was goed, daarna ging FC Utrecht scherper spelen en daar hadden we moeite mee. Het was puur vechten en dat kostte eigenlijk te veel kracht. We hebben het met vechtvoetbal over de streep getrokken", concludeerde Advocaat.

In de eerste helft kwam Feyenoord overigens wel goed weg na een zware overtreding van Leroy Fer op Sander van de Streek. De middenvelder van de Rotterdammers kreeg slechts geel voor zijn tackle van achteren, waar rood meer op zijn plaats was geweest.

"Ik kneep 'm niet hoor", zei Advocaat. "Van de Streek stond snel weer op en toen zei iemand dat hij beter kon blijven liggen. Je weet het natuurlijk nooit bij de VAR, maar gelukkig kwam er geen rode kaart."

