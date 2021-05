Willem Janssen baalde flink van de nederlaag van FC Utrecht zondag tegen Feyenoord (2-0) in de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De aanvoerder vindt het doodzonde dat de Domstedelingen zichzelf niet belonen.

"In de eerste helft waren we onszelf niet. Na rust ontbrandde het pas en pakten we de grip. Feyenoord loerde vooral op onze fouten, maar we kregen zelf een paar echte kansen", zei Janssen na afloop van de wedstrijd voor de camera's van ESPN.

Utrecht verloor door doelpunten van Luis Sinisterra en Bryan Linssen, maar zag enkele arbitrale beslissingen niet in zijn voordeel uitpakken. "Ik hoorde ook dat de bal nog wel op 11 meter had gekund (overtreding Tyrell Malacia op Adrián Dalmau, red.) en dat Leroy Fer rood had kunnen krijgen na een tackle op Sander van de Streek."

Daar zat het voor Utrecht niet mee en na een overtreding van Uros Spajic op Gyrano Kerk in de slotfase sloeg de vlam in de pan. Vooral Janssen was woedend. Hij gaf Spajic een flinke beuk en na een paar minuten ruziën kreeg de Utrecht-verdediger een gele kaart.

"Daar kwam een beetje alles samen", zei Janssen daarover. "Dit was de derde finale in De Kuip tegen Feyenoord. Dat wil je bekronen. Als dat niet lukt, gaat het knopje even om. We willen graag dat stapje maken, maar het lukt steeds niet."

Voor Utrecht eindigde het seizoen dus in mineur. Feyenoord plaatste zich door de overwinning voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.