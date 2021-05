Feyenoord heeft zich zondag verzekerd van Europees voetbal voor volgend seizoen. De ploeg van afzwaaiend trainer Dick Advocaat was in de finale van de play-offs met 2-0 te sterk voor FC Utrecht en veroverde het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Luis Sinisterra zette Feyenoord in de 25e minuut op voorsprong in De Kuip, waar 6.500 toeschouwers op de tribune zaten. FC Utrecht kwam na rust beter voor de dag, maar slaagde er niet meer in om een verlenging uit het vuur te slepen en incasseerde vlak voor tijd ook de 2-0 van Bryan Linssen.

De finale zou eigenlijk zaterdag worden gespeeld, maar de gemeente Rotterdam verbood dat vanwege het Eurovisie Songfestival in Ahoy. De KNVB verschoof het duel daarom naar zondag. FC Utrecht spande een kort geding aan omdat Feyenoord volgens de regels een andere locatie had moeten regelen, maar de rechter stelde de KNVB in het gelijk.

Voor de 73-jarige Advocaat was de finale tegen FC Utrecht zijn laatste wedstrijd als clubtrainer. De Hagenaar, die mogelijk in de toekomst nog ergens als bondscoach aan de slag gaat, is sinds oktober 2019 trainer van Feyenoord. Hij had tijdens het duel moeite om zijn emoties in bedwang te houden en verliet huilend het veld.

Onder de nieuwe trainer Arne Slot begint Feyenoord straks in de tweede voorronde van de Conference League en moeten de Rotterdammers drie clubs zien te verslaan om de groepsfase van het nieuwe toernooi te bereiken. FC Utrecht grijpt voor het tweede jaar op rij naast een Europees ticket.

FC Utrecht heeft niks te vertellen in eerste helft

Advocaat zag Feyenoord in zijn laatste wedstrijd als clubtrainer uit de startblokken schieten, want de Rotterdammers kregen na twee minuten al een aardige kans. Toornstra stoomde door aan de rechterkant en gaf de bal voor op Nicolai Jørgensen, die de bal rakelings over kopte.

FC Utrecht liet zich daarna ook zo nu en dan voor het doel van Bijlow zien, maar het meeste gevaar kwam van Feyenoord. Sinisterra kopte in buitenspelpositie net naast en Orkun Kökçü schoot op de vuisten van doelman Eric Oelschlägel.

In de 25e minuut viel de openingstreffer alsnog. Sinisterra wist zijn directe tegenstander Hidde ter Avest kinderlijk eenvoudig uit te kappen en schoot vervolgens hard raak in de bovenhoek, waarna een emotionele Advocaat op de bank voor het eerst natte ogen kreeg.

Het zwakke FC Utrecht had op een rollertje van Simon Gustafson na in de eerste helft niks te vertellen in De Kuip. Leroy Fer leek de bezoekers in het zadel te helpen met een grove charge van achteren op Van de Streek, maar de middenvelder kwam goed weg met geel en de VAR bracht daar verrassend genoeg geen verandering in.

Gemoederen lopen op in tweede helft

Trainer René Hake greep na de zwakke eerste helft van FC Utrecht in en bracht aanvaller Mimoun Mahi voor middenvelder Joris van Overeem. Tien minuten later volgde nog een dubbele wissel - Bart Ramselaar en Adrián Dalmau kwamen het veld in - maar FC Utrecht had aanvankelijk nog moeite om kansen te creëren.



Django Warmerdam deed een kwartier na rust een poging van afstand, maar zijn schot was een prooi voor Bijlow. Het werd ondertussen steeds onvriendelijker in De Kuip door de vele overtredingen. Waar Mahi vlak na rust aan geel ontsnapte na een grove sliding, ging Marcos Senesi wel op de bon na een luchtduel.



Uit het niets had FC Utrecht in de 65e minuut op gelijke hoogte moeten komen. Gyrano Kerk kon van dichtbij binnenwerken, maar de inzet van de spits werd op fraaie wijze gekeerd door Bijlow. Vlak daarna kreeg Dalmau aan de rechterkant van het strafschopgebied een vrije scoringskans, maar hij schoot hard voorlangs.

Tien minuten voor tijd hoopte FC Utrecht nog op een penalty nadat Tyrell Malacia in een poging de bal weg te schieten het been van Dalmau raakte, maar de VAR greep niet in. FC Utrecht bleef aandringen, maar het was Feyenoord dat vlak voor tijd scoorde. Linssen mocht in de counter op randje buitenspel alleen op doelman Oelschlägel aflopen en rondde koeltjes af.

De verhitte wedstrijd eindigde niet geheel verrassend met een opstootje na een overtreding van Uros Spajic op Kerk. FC Utrecht drong daarna nog wat aan, maar kreeg het ook diep in de blessuretijd niet meer voor elkaar om te scoren, waarna Dennis Higler voor het einde floot en een huilende Advocaat naar de kleedkamers rende.