Trainer Diego Simeone is dolgelukkig na het veroveren van de Spaanse landstitel met Atlético Madrid zaterdag. De Argentijn heeft vooral veel lof voor Luis Suárez, die aan het begin van het seizoen werd overgenomen van rivaal FC Barcelona.

De 34-jarige Suárez bleek overbodig bij FC Barcelona en maakte zodoende de overstap naar Atlético Madrid. Het was nota bene de Uruguayaan die zaterdag het winnende doelpunt maakte voor Atlético in de kampioenswedstrijd. In totaal scoorde de oud-speler van onder meer FC Groningen, Ajax en Liverpool 21 competitietreffers.

"Luis is een man van eer. Barcelona heeft hem alleen maar gemotiveerd. Hij wilde bewijzen dat hij nog meekan. Hij heeft het fantastisch gedaan", zei Simeone na afloop van de wedstrijd bij Real Valladolid (1-2), waar Atlético de titel veiligstelde.

Simeone, die sinds 2011 de coach is bij de Spaanse club, won voor de tweede keer de landstitel als trainer (na 2014). "Het is fantastisch dat we zo'n lastig jaar met een landstitel kunnen afsluiten. Dit betekent zoveel voor de club. Er waren moeilijke momenten zoals blessures, coronabesmettingen en geen fans in de stadions. Maar we hebben 31 van de 38 speeldagen op de eerste plaats gestaan. Al mijn spelers hebben alles gegeven."

"Ik ben het gezicht van de club, maar achter mij wordt heel hard gewerkt door een groot aantal mensen", aldus de 51-jarige Simeone. "Vijf of zes weken geleden heb ik met mijn fysiotherapeuten afgesproken dat we bij het groeten niet meer 'hallo' zouden zeggen, maar 'wij gaan kampioen worden'. En het is uitgekomen."

Atlético hield in La Liga stadgenoot Real twee punten achter zich. Barcelona eindigde als derde met zeven punten minder dan Atlético, dat voor de elfde keer in de clubgeschiedenis de Spaanse titel pakte.

