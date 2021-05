Robert Lewandowski maakte het zaterdag erg spannend, maar in de laatste minuut van de wedstrijd tegen FC Augsburg (5-2-zege) tekende de spits van Bayern München voor zijn 41e competitietreffer van het seizoen. De 32-jarige Pool is dolblij dat hij het doelpuntenrecord van Gerd Müller in de Bundesliga heeft gebroken.

"Het voelt alsof ik in een sciencefictionfilm zit", zei Lewandowski met een grote glimlach tegen Sky Sports. "Negentig minuten lang lukte het niet, maar op het laatste moment ging de bal er toch nog in. Ik ben sprakeloos."

De aanvaller kreeg kans na kans tegen Augsburg, maar de bal ging er maar niet in. Tot hij in de negentigste minuut op de goede plek stond om de rebound van een schot van Leroy Sané in het doel te werken.

Door zijn 41e goal, waarvoor hij slechts 29 wedstrijden nodig had, schoot Lewandowski Bayern-icoon Müller uit de boeken. De Duitse spits scoorde in het seizoen 1971/1972 veertig keer in de Bundesliga.

"Ik moest lachen, omdat ik niet kon geloven dat het zo lang duurde voordat ik scoorde", zei Lewandowski bij BT Sport. "Maar ach, bij het verbreken van zo'n legendarisch record hoort ook wel een beetje drama. Het betekent heel veel voor me dat ik dit fantastische record gebroken heb."

De topscorer droeg zijn recordtreffer op aan zijn moeder, die zaterdag jarig was. "Ik durfde niet eens te dromen van dit record, ik dacht echt dat het onmogelijk was om veertig keer te scoren in 34 wedstrijden. En ik heb dit seizoen maar 29 duels gespeeld. Ik geloof het nog steeds niet, het is historisch en heel speciaal."

Robert Lewandowski viert zijn recordtreffer. Foto: Pro Shots

