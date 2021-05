Trainer Zinédine Zidane heeft zaterdagavond na het mislopen van de landstitel met Real Madrid de geruchten over een vertrek verder aangewakkerd. De Fransman gaat binnenkort om tafel met de clubleiding van de 'Koninklijke'.

"Ik ben verantwoordelijk voor dit seizoen, waarin we geen prijs hebben gepakt. Maar ik zal geen overhaast besluit nemen over mijn toekomst", zei Zidane op zijn persconferentie na de 2-1-overwinning op Villarreal.

De nipte zege was niet genoeg voor Real om het seizoen met een prijs te eindigen, want koploper Atlético Madrid won met 1-2 van Real Valladolid en pakte de eerste titel sinds 2014. In de Copa del Rey blameerde Real zich in januari tegen CD Alcoyano en in de Champions League was Chelsea in de halve finales te sterk.

Het contract van Zidane loopt nog een jaar door, maar de oud-middenvelder liet vorige week al doorschemeren dat hij er na dit seizoen misschien mee stopt. Zidane keerde in maart 2019 terug bij de club waar hij in 2016, 2017 en 2018 als trainer de Champions League mee won.

"Ik ben niet belangrijk op dit moment. Het draait nu om de spelers, die het hele seizoen alles hebben gegeven en de felicitaties verdienen. De komende dagen zal ik met de club praten en dan zien we wel wat er gaat gebeuren", bleef Zidane geheimzinnig.

De Fransman leidde Real vorig seizoen nog naar de landstitel, maar hij erkent dat Atlético dit keer de beste ploeg was. "We moeten ze feliciteren. Atlético heeft een geweldig seizoen gehad en verdient het om kampioen te worden."

