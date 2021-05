Jürgen Locadia heeft het FC Cincinnati van coach Jaap Stam zaterdag aan de eerste overwinning van het seizoen in de Major League Soccer (MLS) geholpen. De aanvaller zorgde in Miami voor de gelijkmaker in de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen CF Montréal.

De 27-jarige Locadia bracht Cincinnati twintig minuten voor tijd met een kopbal op gelijke hoogte, nadat hij tien minuten eerder was ingevallen. Het was het eerste doelpunt van de Nederlandse spits sinds hij op 1 maart 2020 zijn eerste en tot zaterdag enige treffer in de MLS had gemaakt.

Vroeg in de tweede helft had Djordje Mihailovic de score geopend voor CF Montréal. In de slotfase bezorgde Gustavo Vallecilla Cincinnati op fraaie wijze de overwinning door een voorzet vanaf links duikend binnen te koppen.

Naast Locadia kwamen ook Kenneth Vermeer en invaller Haris Medunjanin in actie voor Cincinnati. Kamohelo Mokotjo bleef op de bank en Maikel van der Werff ontbrak door een blessure.

Cincinnati begon met drie nederlagen en een gelijkspel matig aan het nieuwe seizoen in de MLS. De ploeg van Stam staat met vier punten uit vijf wedstrijden nu voorlaatste in de Eastern Conference.

Stam werd in mei vorig jaar door Cincinnati aangesteld als opvolger van Ron Jans, die werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Vorig seizoen eindigde de club op de overallranglijst van de MLS als 26e en laatste.

