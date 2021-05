Ronald Koeman kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste seizoen als trainer van FC Barcelona, dat de competitie zaterdag op de derde plek afsloot door een 0-1-overwinning bij Eibar. De Nederlander vindt dat hij het niet slecht heeft gedaan.

FC Barcelona won dit seizoen de Copa del Rey, maar maakte in de competitie een zeer wisselvallig seizoen door. De Catalanen leken door een opmars in de laatste maanden toch weer mee te doen om de landstitel, maar ze verspeelden de goede uitgangspositie door drie van de laatste vier duels niet te winnen.

"Als je me in augustus had verteld dat we een prijs zouden pakken en tot een paar duels voor het einde mee zouden doen om de landstitel, dan had ik daarvoor getekend. De verwachtingen waren dit seizoen te hoog, maar dat is nou eenmaal zo", zei Koeman op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Spaanse media.

"Het was wat mij betreft geen slecht seizoen, verre van zelfs. Het was misschien ook niet het best denkbare seizoen, maar je kunt niet ieder jaar de dubbel verwachten en al helemaal niet van een team dat nog in ontwikkeling is."

Antoine Griezmann bezorgde FC Barcelona de overwinning op Eibar in de laatste wedstrijd van het seizoen.

Koeman kritisch op niveau van selectie

Hoewel Koeman zelf wel content is met het verloop van het seizoen, is het nog maar de vraag of hij mag aanblijven als trainer van FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta is juist ontevreden over de prestaties van de Spaanse grootmacht en kondigde deze week grote veranderingen aan.

Laporta zit duidelijk niet op één lijn met Koeman, die vindt dat hij het uiterste uit de selectie heeft weten te halen. "Toen ik hier kwam, was de selectie al rond. We hebben alleen nog Sergiño Dest gehaald op de slotdag van de transfermarkt. Deze selectie is zeker niet van het niveau dat we bij Barcelona willen nastreven."

"Er zijn oudere spelers die laten zien dat ze goed genoeg zijn en jongere spelers die nog ervaring moeten opdoen om beter te worden. Dat lukt niet in één seizoen", aldus Koeman, die nog een contract van een jaar heeft bij Barcelona. "Ik sta er rustig in. Als de club iets wil veranderen, dan zullen ze eerst met mij moeten praten."

