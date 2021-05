Luis Suárez barstte in tranen uit na het veroveren van de landstitel met Atlético Madrid. De Uruguayaan haalde met het kampioenschap zijn gram ten opzichte van FC Barcelona, waar hij begin dit seizoen moest vertrekken.

"Barcelona waardeerde mij niet", vertelde een geëmotioneerde Suárez. "Ze onderschatten me en Atlético Madrid opende zijn deuren voor mij en gaf me een kans. Daarvoor zal ik ze altijd dankbaar zijn. Zij waardeerden mij wel."

De 34-jarige Suárez zorgde in de laatste speelronde voor het winnende doelpunt van Atlético in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Valladolid. Dankzij die zege hield de ploeg van coach Diego Simeone stadgenoot Real Madrid, dat met 2-1 van Villlarreal won, twee punten achter zich.

Na het laatste fluitsignaal ging Suárez op de grasmat zitten en kon hij zijn tranen niet bedwingen. Eind september maakte hij na zes seizoenen bij FC Barcelona de overstap naar Atlético.

"Het was zo'n moeilijke situatie", zei hij over zijn vertrek bij Barcelona. "De manier waarop ze daar plotseling op mij neerkeken. Ze hadden me niet meer nodig. Veel mensen hebben met mij geleden: mijn vrouw, mijn kinderen. Ze hebben het nog nooit zo zwaar te verduren gehad. Het heeft ze pijn gedaan."

De vreugde was groot bij Atlético na de 1-2 van Luis Suárez tegen Real Valladolid. Foto: Getty Images

'We zijn de terechte kampioen'

Atlético had halverwege het seizoen een flinke voorsprong op de concurrentie, maar liet in de daaropvolgende maanden behoorlijk wat punten liggen. Hierdoor kwamen Real Madrid en Barcelona terug en volgde een bloedstollende titelstrijd.

Het Barcelona van coach Ronald Koeman haakte vorige week af in die titelstrijd door een nederlaag tegen RC Celta (1-2). Atlético kon de koppositie in de laatste speelronde nog verspelen, maar de Madrilenen hielden stand en pakten de elfde landstitel in de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2014.

"We mogen terugkijken op een geweldig seizoen. Na de winterstop ging het niet makkelijk meer en hebben we lastige momenten gekend, maar we waren toch de constantste ploeg. We zijn de terechte kampioen", concludeerde Suárez, die denkt dat Lionel Messi hem de titel met Atlético ook gunt. "Hij zal blij voor me zijn, want wij zijn vrienden."

Trainer Diego Simeone ging op de schouders bij de spelers van Atlético Madrid. Trainer Diego Simeone ging op de schouders bij de spelers van Atlético Madrid. Foto: Getty Images

