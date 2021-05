Atlético Madrid is zaterdag voor het eerst in zeven jaar kampioen van Spanje geworden. De ploeg van trainer Diego Simeone besliste de spannende titelstrijd met uittredend kampioen Real Madrid door in de laatste speelronde met 1-2 te winnen van Real Valladolid. De 2-1-zege van Real op Villarreal deed er daardoor niet meer toe.

Koploper Atlético begon de laatste speelronde van La Liga met twee punten voorsprong en een minder onderling resultaat dan nummer twee Real Madrid. De zege bij het gedegradeerde Real Valladolid was daardoor genoeg voor de titel.

Voor Atlético is het de elfde titel uit de clubhistorie en pas de tweede van deze eeuw. In 2014, bij het vorige kampioenschap, was Simeone ook al de trainer van 'Los Rojiblancos'.

FC Barcelona verspeelde zijn kans op het kampioenschap door maar twee van zijn laatste zes duels te winnen. De ploeg van Ronald Koeman was zaterdag met 0-1 te sterk voor Eibar en eindigt als derde. Antoine Griezmann maakte met een fraaie halve omhaal de enige treffer van de wedstrijd.

Lionel Messi had al vakantie gekregen en was er niet bij. Frenkie de Jong speelde de eerste 74 minuten en Sergiño Dest deed het hele duel mee.

Atlético-trainer Diego Simeone ging op de schouders bij zijn spelers. Atlético-trainer Diego Simeone ging op de schouders bij zijn spelers. Foto: Getty Images

Atlético en Real komen beide terug van achterstand

Bij rust stonden beide Madrileense ploegen verrassend op een 1-0-achterstand. Real Valladolid leidde thuis tegen Atlético door een treffer van Oscar Plano en amper een minuut later scoorde Villarreal-middenvelder Yéremi Pino in het Estadio Alfredo Di Stéfano van Real Madrid.

Real moest winnen en leek aan het begin van de tweede helft de gelijkmaker aan te tekenen, maar de VAR keurde de treffer van Karim Benzema af vanwege buitenspel. Terwijl de videoscheidsrechter in Madrid heel lang naar de beelden van Benzema keek, kwam Atlético wél op 1-1. Ángel Correa punterde de bal na een knappe actie achter Real Valladolid-keeper Jordi Masip.

In de 67e minuut viel de beslissing in Valladolid én in de titelstrijd, en het was geen verrassing dat Luis Suárez de hoofdrol voor zich opeiste. De spits van Atlético, die afgelopen zomer overkwam van FC Barcelona, kon alleen af op Masip en faalde niet: 1-2. Het was de 21e competitietreffer van Suárez dit seizoen.

Real draaide de 0-1-achterstand tegen Villarreal in de laatste minuten nog om in een 2-1-zege door goals van Benzema en Luka Modric, maar een tweede titel op rij zat er niet in voor de ploeg van Zinédine Zidane.

Real Madrid wist zijn titel niet te prolongeren. Real Madrid wist zijn titel niet te prolongeren. Foto: ANP

