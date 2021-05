Virtuele stand:

Atlético 38-83 (65-25) Real 38-81 (65-28) Barcelona 38-77 (84-38)

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Hierin houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de laatste speelronde van La Liga, waarin de strijd om de Spaanse landstitel wordt beslist.