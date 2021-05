Robert Lewandowski heeft zaterdag op de valreep het doelpuntenrecord van Gerd Müller in de Bundesliga gebroken. De spits van Bayern München tekende in de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg (5-2) in de laatste minuut voor zijn 41e competitietreffer van het seizoen.

De 32-jarige Lewandowski evenaarde het historische record van Müller vorige week al door een doelpunt te maken tegen SC Freiburg (2-2). De inmiddels 75-jarige Müller wist in het seizoen 1971/1972 in één seizoen veertig keer te scoren in de Bundesliga.

Lewandowski kreeg in het slotduel tegen Augsburg zijn laatste kans om het record helemaal op zijn naam te krijgen, maar dat leek hem lange tijd niet te lukken. Bayern scoorde in de eerste helft vier keer, maar die treffers kwamen op naam van Jeffrey Gouweleeuw (eigen goal), Serge Gnabry, Joshua Kimmich en Kingsley Coman.

Augsburg kwam in de tweede helft terug tot 4-2 in de Allianz Arena en daar leek het ook bij te blijven, maar Lewandowski zorgde in de laatste minuut voor het slotakkoord. De spits werkte binnen in de rebound na een schot van Leroy Sané en tekende toch nog voor zijn historische 41e treffer dit seizoen.

De historische 41e goal van Robert Lewandowski in beeld. Foto: Getty Images

Lewandowski scoorde in slechts vier competitieduels niet

Lewandowski speelde tegen Augsburg zijn 29e competitieduel van het seizoen en kwam in slechts vier van die duels niet tot scoren. In drie van die wedstrijden leed Bayern München bovendien puntenverlies.

De topscorerslijst in de Bundesliga wordt met grote voorsprong aangevoerd door Lewandowski. André Silva van Eintracht Frankfurt eindigde het seizoen op 28 doelpunten, eentje meer dan Borussia Dortmund-spits Erling Haaland (27).

In alle competities scoorde Lewandowski dit seizoen 48 keer, dankzij vijf doelpunten in de Champions League en twee op het WK voor clubs. De 118-voudig international had daar slechts veertig officiële wedstrijden voor nodig.

Bayern München kreeg zaterdag na de laatste wedstrijd van het seizoen de schaal uitgereikt. Foto: Getty Images

