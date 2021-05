Werder Bremen is ondanks een late coachwissel na veertig jaar gedegradeerd uit de Bundesliga. De ploeg van interim-coach Thomas Schaaf verloor zaterdag op de laatste speeldag van de Bundesliga kansloos met 2-4 van Borussia Mönchengladbach en zag concurrent 1. FC Köln in de slotfase winnen van Schalke 04.

Werder Bremen moest voor de afloop van de zenuwslopende degradatiestrijd in de Bundesliga vooral naar 1. FC Köln-Schalke 04 kijken, want binnen een uur leidde Borussia Mönchengladbach met 0-3 door doelpunten van Lars Stindl, Marcus Thuram en Ramy Bensebaini. Niet veel later maakte Florian Neuhaus er 0-4 van, waarna de 1-4 en 2-4 van de nummer zeventien louter voor de statistieken waren.

1. FC Köln stond bij aanvang van de laatste speelronde één punt achter op Werder Bremen en moest vanwege het mindere doelsaldo winnen van het al gedegradeerde Schalke 04, waar Klaas-Jan Huntelaar in de wedstrijdselectie ontbrak. Na een afgekeurde treffer maakte Sebastiaan Bornauw in de 86e minuut het beslissende doelpunt voor Köln en daarmee was degradatie voor Werder Bremen een feit.

De club uit de Duitse havenstad speelde sinds 1981 onafgebroken in de Bundesliga, nadat 'Die Werderaner' een jaar daarvoor voor het eerst in de clubhistorie degradeerden van het hoogste niveau van Duitsland. In 2010 eindigde de viervoudig landskampioen, waar oud-Ajacied Niklas Moisander aanvoerder is, nog als derde.

In de aanloop naar de laatste speelronde ontsloeg Werder trainer Florian Kohfeldt om een schokeffect te creëren. Hij werd vervangen door clubicoon Schaaf, die tussen 1999 en 2007 al coach was bij Werder. Hij won in 2004 de Duitse landstitel met de club, maar heeft nu ook de degradatie op zijn cv staan.

Eindstand onderin Bundesliga 13. Augsburg 34-36 (-20)

14. Hertha BSC 34-35 (-11)

15. Arminia Bielefeld 34-35 (-26)

16. 1. FC Köln 34-33 (-26) *

17. Werder Bremen 34-31 (-21) **

18. Schalke 04 34-16 (-61) **

* = nacompetitie

** = degradatie

Mönchengladbach loopt Europees ticket mis

Ondanks de zege op Werder Bremen liep Borussia Mönchengladbach het laatste Europese ticket mis door een verrassende zege van concurrent Union Berlin. Uitgerekend Max Kruse, oud-speler van Borussia Mönchengladbach, maakte in de blessuretijd de winnende 2-1 voor de hoofdstedelingen.

Het Arminia Bielefeld van invaller Mike van der Hoorn en bankzitter Michel Vlap speelde zich veilig door met 0-2 te winnen bij VfB Stuttgart. Ritsu Doan, die wordt gehuurd van PSV, maakte de belangrijke 0-2 voor de bezoekers.

In de top van de Bundesliga stond er op de laatste speeldag niets meer op het spel, omdat het kampioenschap (Bayern München) en de Champions League-tickets (RB Leipzig, Borussia Dortmund en VfL Wolfsburg) al vergeven waren.

Kampioen Bayern won met 5-2 van FC Augsburg en zag spits Robert Lewandowski met zijn 41e treffer van het seizoen het 49 jaar oude doelpuntenrecord van Gerd Müller breken. Borussia Dortmund was met 5-2 te sterk voor Bayer Leverkusen, terwijl Wout Weghorst met Wolfsburg verloor van Mainz (2-3).

Verbetering: in dit artikel stond eerder dat Werder Bremen na dertig jaar uit de Bundesliga was gedegradeerd. Dat moet veertig jaar zijn. We hebben de onjuistheid aangepast.