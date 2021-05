Arnaut Danjuma Groeneveld is er zaterdag niet in geslaagd om met Bournemouth de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League te bereiken. De Championship-club ging ondanks een doelpunt van de Nederlander onderuit tegen Brentford: 3-1.

Danjuma opende al na vijf minuten de score in Londen en tekende zo voor zijn tweede treffer in het tweeluik. Bournemouth won het heenduel met Brentford maandag met 1-0 door een doelpunt van de tweevoudig international van Oranje. In de return was hij trefzeker na een lange solo in de omschakeling.

Dit keer was zijn doelpunt niet genoeg voor de zege, mede door een rode kaart voor Chris Mepham in de 28e minuut. Brentford kwam na zestien minuten op gelijke hoogte door een penalty van Ivan Toney en Vitaly Janelt maakte er vijf minuten na rust 2-1 van. Brentford had daardoor nog maar één treffer nodig om door te gaan en die kwam er tien minuten voor tijd via Marcus Forss.

Dat betekent dat Bournemouth ook volgend seizoen weer in het Championship uit moet komen. De formatie van trainer Jonathan Woodgate degradeerde in het seizoen 2019/2020 als nummer achttien uit de Premier League.

Brentford, dat in 1947 voor het laatst op het hoogste niveau in Engeland uitkwam, heeft nog één overwinning nodig om een historische promotie naar de Premier League te bewerkstelligen.

In de finale van de play-offs wacht op zaterdag 29 mei een krachtmeting met Swansea City of Barnsley, die om 19.30 uur tegen elkaar spelen. Swansea verdedigt in eigen huis een 1-0-voorsprong uit de eerste ontmoeting.