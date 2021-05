Jürgen Klopp heeft in de aanloop naar de laatste speelronde in de Premier League het moeizame seizoen van Liverpool proberen te relativeren. De Duitser denkt dat Manchester City nooit kampioen was geworden als de 'Citizens' net zoveel blessuregevallen hadden gehad als zijn ploeg.

De 53-jarige Klopp doelt op de langdurige blessures van verdedigers Virgil van Dijk en Joe Gomez, die vrijwel het hele seizoen misten. Ook Joël Matip, Jordan Henderson en aanwinst Diogo Jota moesten veel wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

"Met alle blessuregevallen was dit simpelweg niet het seizoen voor ons om kampioen te worden", aldus Klopp. "We hadden geen kans gehad, niemand overigens. Hoe goed Manchester City ook is; als ze drie centrale verdedigers voor lange tijd hadden gemist, waren ze nooit kampioen geworden."

Liverpool werd vorig seizoen nog met een verschil van achttien punten kampioen, maar de ploeg van Klopp kon de verwachtingen dit jaar niet waarmaken. Het is zelfs de vraag of 'The Reds', die rond de Kerst nog koploper waren, zich wel weten te kwalificeren voor de Champions League.

Op dit moment staat Liverpool weliswaar op de veilige vierde plek - de bovenste vier ploegen pakken een Champions League-ticket - maar nummer vijf Leicester City heeft eveneens 66 punten. Liverpool sluit het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace en FA Cup-winnaar Leicester ontvangt Tottenham Hotspur.

"We hebben ons dit seizoen teruggevochten, de moeilijke omstandigheden geaccepteerd en er het beste van proberen te maken", aldus Klopp over het moeizame seizoen van Liverpool. "Als we zondag winnen en we ons voor de Champions League kwalificeren, dan hebben we er ook echt het beste van gemaakt."

