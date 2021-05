Oud-doelman Francesc Arnau is op 46-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard speelde voor onder meer FC Barcelona, waarbij hij rond de eeuwwisseling nog even eerste keeper was onder trainer Louis van Gaal.

Het is onduidelijk waaraan Arnau is overleden. "We betreuren de dood van Francesc Arnau ten zeerste. Rust in vrede", is het enige wat FC Barcelona zaterdag meldt.

Arnau werd opgeleid in de jeugd van Barcelona. Coach Bobby Robson liet de doelman in 1996 debuteren in de hoofdmacht van de Spaanse topclub.

Tot 2001 fungeerde Arnau vooral als reservekeeper achter onder anderen Ruud Hesp en Pepe Reina, al had hij in het seizoen 1999/2000 enkele maanden een basisplaats onder Van Gaal, die daartoe besloot vanwege een mindere periode van Hesp.

De voormalige Spaanse jeugdinternational speelde in totaal enkele tientallen wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona en werd in 1999 onder het bewind van Van Gaal kampioen met de Catalanen.

Na zijn tijd bij Barcelona speelde Arnau voor Málaga. Hij werkte sinds eind 2019 als technisch directeur bij Real Oviedo, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje.