Noa Lang heeft zaterdag benadrukt dat hij niemand wilde kwetsen door mee te zingen met een antisemitisch supporterslied. Na het behalen van de landstitel met Club Brugge zong hij "Nog liever dood dan Sporting-Jood", waarmee Brugge-supporters naar hun Anderlecht-rivalen verwijzen.

De 21-jarige Lang ligt daardoor zwaar onder vuur in België. De Belgische voetbalbond KBVB is vrijdag een onderzoek gestart naar de actie van de 21-jarige aanvaller en verschillende Belgische politici spraken schande van het incident.

"Ik ben een kind van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Racisme en vooroordelen zijn me dus wel bekend", reageert Lang via Instagram Verhalen voor het eerst op de ophef. "Ik zong na het behalen van de titel in al mijn enthousiasme samen met de supporters, die ik voor het eerst zelf kon ontmoeten."

"Als ex-Ajacied ken ik als geen ander bijnamen van voetbalploegen", refereert Lang vervolgens aan de bijnaam van Ajax ('Joden'). "Daar wou ik niemand mee beledigen. Voor mij is dit nu afgesloten en ik zal er ook niet meer op terugkomen."

Brugge schaarde zich al achter Lang

Club Brugge schaarde zich vrijdag achter Lang door te stellen dat het lied niet antisemitisch is. Volgens de kersverse landskampioen gaat het om een geuzennaam "die vaak ook door supporters van de ploeg zelf aangenomen wordt".

"Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax draagt de geuzennaam 'Joden' met trots. Als Noa Lang gisteravond na het behalen van de landstitel meezong met onze supporters, dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld", aldus Club.

Club Brugge prolongeerde donderdag de Belgische landstitel door met 3-3 gelijk te spelen tegen rivaal Anderlecht. Lang, die vorig jaar de overstap maakte van Ajax naar Club Brugge, scoorde in die wedstrijd één keer en kroonde zich tot clubtopscorer met zestien doelpunten.