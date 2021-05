Andries Jonker blijft nog één seizoen coach en technisch directeur bij Telstar. De coach zette zaterdag een handtekening onder een nieuw eenjarig contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De 58-jarige Jonker is sinds 2019 trainer van Telstar als opvolger van de naar De Graafschap vertrokken Mike Snoei. In zijn eerste seizoen streed de Amsterdammer met de club uit IJmuiden om een ticket voor de play-offs om promotie, waar door de coronacrisis abrupt een einde aan kwam. Dit jaar eindigde Telstar als dertiende.

De handtekening van Jonker bleef lang uit. Omroep Flevoland meldde vorige maand dat hij een gesprek zou hebben gehad met Almere City, maar zowel Jonker als Almere City ontkende de interesse. Nu heeft hij alsnog bijgetekend in IJmuiden. "Met de corona en de onzekerheden die daarbij komen kijken hebben wij natuurlijk goed moeten kijken naar het algehele plaatje", verklaart Jonker.

Algemeen directeur Pieter de Waard is blij met het aanblijven van Jonker. "Als ik aan Andries denk, dan denk ik aan een vakman en een toegewijde afmaker. In een ongekende periode heeft hij samen met zijn staf mooie prestaties neergezet, de spelers het beste uit zichzelf laten halen en is hij aanjager geweest van onderdelen van ons beleidsplan 2026."

Voor zijn komst naar Telstar was Jonker werkzaam bij onder meer VfL Wolfsburg en Arsenal (directeur voetbalschool). Als assistent van Louis van Gaal werkte hij in het verleden bij onder meer Bayern München en FC Barcelona.