Miljardair Marcel Boekhoorn gaat miljoenen investeren in NEC en krijgt het voor het zeggen bij de club. Met de kapitaalinjectie van de zakenman willen de Nijmegenaren weer structureel in de Eredivisie spelen, zo laat Leen Looijen, lid van de raad van commissarissen, zaterdag aan de Gelderlander weten.

De 61-jarige Boekhoorn, die eigenaar van onder meer Ouwehands Dierenpark is, staat NEC al jaren financieel bij. Zo zou hij in de afgelopen twintig jaar al zo'n 25 miljoen euro hebben geïnvesteerd.

Nu gaat zijn rol in het Goffertstadion prominenter worden, al is van een officiële overname geen sprake. Wel krijgen de aandeelhouders minder zeggenschap en gaat de raad van commissarissen uit minder leden bestaan.

"Hij stapt nu echt in. En dat is een heel goede zaak voor de club. Dit proces is al langere tijd bezig. Er wordt nu bewust beleid uitgestippeld. NEC moet weer een stabiele Eredivisionist worden", aldus Looijen.

Marcel Boekhoorn in 2018 tijdens een persconferentie over een overname van de HEMA. Die deal ketste toen af. Marcel Boekhoorn in 2018 tijdens een persconferentie over een overname van de HEMA. Die deal ketste toen af. Foto: ANP

'De club staat er zeer beroerd voor'

De Gelderlander laat verder een anonieme bron van Boekhoorn aan het woord, die benadrukt dat een officiële overname juridisch ingewikkeld zou zijn. "Marcel vindt dat een voetbalclub het eigendom moet zijn van de fans, van de mensen die van de club houden. Hij wil de club helpen, de structuur verbeteren en zorgen dat NEC financieel weer gezond wordt. Dat doet hij uit liefde voor de club.'

De bron houdt nog wel een slag om de arm. "Volgens mij onderhandelt Marcel nog met de gemeente Nijmegen en de Belastingdienst over een aantal belangrijke financiële zaken, want de club staat er zeer beroerd voor. Pas als ze daar uitkomen, stapt hij in."

NEC strijdt momenteel om promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer staat zondag tegenover NAC Breda in de finale van de play-offs. De wedstrijd wordt gespeeld in Breda en begint om 18.00 uur.