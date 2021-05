Zinédine Zidane kijkt uit naar de cruciale laatste speelronde van La Liga, die zaterdag op het programma staat. De coach kan kampioen worden met Real Madrid, maar is wel afhankelijk van Atlético Madrid.

Met nog één wedstrijd voor de boeg geeft Real als nummer twee van Spanje twee punten toe op de koploper. De ploeg van Zidane speelt thuis tegen nummer zeven Villarreal, terwijl Atlético op bezoek gaat bij Real Valladolid, dat nog tegen degradatie strijdt.

"In 2017 werd de strijd om het kampioenschap ook pas op de laatste speeldag beslist. Dit is wat het voetbal en ook het Spaanse voetbal zo mooi maakt", aldus Zidane, die in 2017 en vorig jaar kampioen werd met Real.

"Ons gevoel is in ieder geval goed. We hebben dit seizoen alles gegeven, dat is het allerbelangrijkst. Het is een moeilijk seizoen geweest. We zullen zien of het uiteindelijk een 10 of een 9,5 oplevert."

Kan Real Madrid zich tijdens de laatste speelronde alsnog verzekeren van de Spaanse landstitel? Foto: AP

Zidane ontwijkt vragen over zijn toekomst

Zidane zaaide recent twijfel over zijn toekomst als coach van Real en kreeg daar in de aanloop naar de laatste speelronde uiteraard ook vragen over. De 48-jarige Fransman wilde daar met de ontknoping in de titelstrijd voor de deur niet op ingaan.

"Die wedstrijd is het belangrijkst, dáár moeten we nu alle energie in steken. Na 37 competitiewedstrijden gaan we niet onze tijd verdoen door over volgend jaar te praten. Het is fijn om te horen dat mijn spelers met me verder willen, maar daar gaat het nu niet om."

Zidane kan tegen Villarreal beschikken over aanvoerder Sergio Ramos, die net terug is van een blessure. Daartegenover staat de absentie van Eden Hazard, die niet voor het eerst dit seizoen een lichte kwetsuur heeft.

Er staan zaterdag zeven wedstrijden op het programma in La Liga, die allemaal om 18.00 uur beginnen.

Top vier in Spanje 1. Atlético Madrid 37-83 (+41)

2. Real Madrid 37-81 (+38)

3. FC Barcelona 37-76 (+46)

4. Sevilla 37-74 (+19)

