Als Atlético Madrid zich zaterdag op de laatste speeldag van La Liga verzekert van de landstitel, is dat niet alleen het eerste kampioenschap van de club sinds 2014, maar ook de ultieme revanche van Luis Suárez. De Uruguayaanse aanvaller kan zijn gram halen ten opzichte van FC Barcelona, waarbij hij begin dit seizoen moest vertrekken.

Marca is zaterdag helder in een vooruitblik op het kampioensduel van Atlético met Real Valladolid, waarin de ploeg van coach Diego Simeone concurrent Real Madrid bij winst hoe dan ook aftroeft in de strijd om de titel.

"Het is niet zo moeilijk. Samen met keeper Jan Oblak moest Suárez de sleutel zijn in de titelrace, en dat is hij ook gebleken. Hij beleeft zijn tweede jeugd bij Atlético", schrijft de Madrileense sportkrant.

"Hij liet Barcelona én Lionel Messi, met wie hij onafscheidelijk was, achter zich. Een ploeg die jaar na jaar om de prijzen streed. Afgelopen zondag kwam alle opgekropte woede eruit na zijn late winnende goal tegen Osasuna, waarmee hij Atlético hoogstpersoonlijk op negentig minuten van de titel bracht."

Met dat doelpunt was Suárez voor de zoveelste keer belangrijk voor Atlético. De oud-speler van onder meer Ajax en Liverpool maakte zijn twintigste seizoenstreffer en duldt alleen Messi, Gerard Moreno en Karim Benzema voor zich op de topscorerslijst van La Liga.

Enorme ontlading bij Luis Suárez na zijn winnende treffer van zondag tegen Osasuna.

'Atlético heeft stappen gezet dankzij Suárez'

Javier Mascherano, de 147-voudig Argentijns international die Suárez goed kent door hun gezamenlijke tijd bij Barcelona, vindt dat Atlético begin dit seizoen uitstekend heeft gehandeld toen Suárez van Ronald Koeman te horen kreeg dat er geen toekomst voor hem was in Camp Nou.

"Als iets of iemand optimaal geprofiteerd heeft van alles wat er begin dit seizoen rond Suárez en Barcelona speelde, dan is het Atlético", liet Mascherano deze week in internationale media weten. "We hebben allemaal gezien wat voor een geweldige doelpuntenmaker hij is en wat hij met zijn status voor een club betekent."

Diego Forlán, die voor Atlético uitkwam en met Suárez samenspeelde in het shirt van Uruguay, benoemde eveneens de sleutelrol van zijn landgenoot. "We kunnen allemaal zien dat Barcelona een fout heeft gemaakt door hem te laten gaan. Dankzij hem heeft Atlético stappen gezet."

Top vier in Spanje 1. Atlético Madrid 37-83 (+41)

2. Real Madrid 37-81 (+38)

3. FC Barcelona 37-76 (+46)

4. Sevilla 37-74 (+19)

Spannende strijd tussen Atlético en Real

Real Valladolid-Atlético Madrid begint zaterdag net als Real Madrid-Villarreal en vijf andere Spaanse wedstrijden om 18.00 uur. De ploeg van Suárez heeft twee punten voorsprong op stadgenoot Real en is bij een overwinning dus hoe dan ook kampioen.

Bij puntenverlies moet Atlético hopen dat de concurrent niet wint. Bij een gelijk puntentotaal geeft het onderlinge resultaat de doorslag, en dat is in het voordeel van Real.

