De Belgische voetbalbond KBVB is vrijdag een onderzoek begonnen naar Club Brugge en Noa Lang naar aanleiding van incidenten na afloop van de kampioenswedstrijd bij Anderlecht donderdagavond. Lang zong toen mee met een antisemitisch supporterslied.

De aanvaller van Club Brugge zong na het binnenhalen van de landstitel "Nog liever dood dan Sporting-Jood", waarmee Brugge-supporters naar hun Anderlecht-rivalen verwijzen.

Volgens Club Brugge is het lied niet antisemitisch, maar gaat het om een geuzennaam "die vaak ook door supporters van de ploeg zelf aangenomen wordt".

Verschillende politici spraken schande van de beelden van het incident. Ook de Belgische bond betreurt de incidenten. "Wij veroordelen alle vormen van discriminatie en racisme", aldus de KBVB.

30 Noa Lang zingt antisemitisch supporterslied mee

KBVB ook niet te spreken over overwinningsfeest

De bond is ook niet te spreken over het overwinningsfeest dat uitbrak nadat Club Brugge het kampioenschap had binnengesleept. Spelers en trainer mengden zich onder de feestvierende supporters. "Wij betreuren dat de huidige coronamaatregelen niet te allen tijde werden gerespecteerd", meldt de KBVB.

Club Brugge benadrukt dat Lang "op geen enkele manier iemand wilde kwetsen of beledigen". "En het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. De hele Club-familie hoopt op een positieve manier de titelviering te kunnen verderzetten."

Club Brugge prolongeerde donderdag de titel in België. De ploeg speelde mede door een doelpunt van Lang gelijk op bezoek bij Anderlecht (3-3) en stelde met het gelijkspel het kampioenschap veilig.