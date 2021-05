FC Utrecht is teleurgesteld over de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding dat de Domstedelingen hadden aangespannen tegen de KNVB. De rechter oordeelde dat KNVB de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Feyenoord naar zondag mocht verplaatsen.

"We zijn teleurgesteld over de uitspraak, maar verleggen direct onze focus naar zondag", aldus algemeen directeur Thijs van Es op de website van FC Utrecht. "Wij zetten onze missie door en dat betekent dat we er alles aan doen om zondag op het veld te winnen."

"De spelers en staf van FC Utrecht hebben zich vanaf afgelopen donderdag optimaal voorbereid op de wedstrijd aankomende zondag tegen Feyenoord, dus we zijn er klaar voor. Onze supporters zijn er aankomende zondag weliswaar niet fysiek bij, maar we hebben de steun en verbondenheid de afgelopen dagen enorm gevoeld."

FC Utrecht was het er niet mee eens dat de KNVB de finale van de play-offs van zaterdag (20.00 uur) naar zondag (12.15 uur) heeft verplaatst.

De gemeente Rotterdam verbood Feyenoord om zaterdagavond in De Kuip te spelen, omdat die avond in Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma staat en er volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb niet voldoende politie beschikbaar is.

Van Es baalt vooral van de handelwijze van de KNVB. "Wat ik het lastigste vind, is de communicatie", vertelde hij aan ESPN. "Denk na hoe je empathisch kan zijn. Niet alleen topsporters moeten in de spiegel kijken en zichzelf verbeteren, maar ook de KNVB moet dat doen."

KNVB: 'Doet ons goed dat we correct hebben gehandeld'

De KNVB is blij dat de beslissing bij Feyenoord-FC Utrecht op het veld valt. "Bovendien doet het ons goed dat de rechter erkent dat wij correct hebben gehandeld", zei Mark Boetekees, de general-counsel van de voetbalbond.

Boetekees plaatste ook kanttekeningen. "Het is vervelend dat wij met een van onze leden voor de rechter staan. In het vonnis staat ook wel een kritische opmerking naar ons toe en ook die hebben wij goed gehoord. Maar er was een meningsverschil tussen twee van onze leden. Wij moeten dan de knoop doorhakken."

Volgens FC Utrecht handelde de KNVB met de verplaatsing in strijd met de eigen regels, die na vorig seizoen uitgebreid zijn besproken en aangepast. In de reglementen van de play-offs staat dat een duel bij een verbod van de overheid op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip op neutraal terrein moet worden gespeeld. Lukt het de thuisspelende club niet om een andere locatie te vinden, dan wordt de finale reglementair verloren.

De KNVB is niet teleurgesteld in de houding van FC Utrecht. "We snappen dat iedereen voor zijn eigen belangen opkomt", aldus Boetekees. "Als wij een beslissing in het voordeel van Utrecht hadden genomen had Feyenoord waarschijnlijk tegenover ons gestaan in de rechtszaal. Zo gaat dat nu eenmaal."

De finale van de play-off tussen Feyenoord en FC Utrecht begint zondag om 12.15 uur in De Kuip. De winnaar krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.