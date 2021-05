FC Utrecht heeft vrijdag het kort geding tegen de KNVB over de datum van de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen Feyenoord verloren. De voorzieningenrechter in Utrecht bepaalde dat de wedstrijd zondag in De Kuip gespeeld blijft worden.

"Er is geen tijd om de wedstrijd op neutraal terrein te spelen", zei de rechter. "Dit duel wordt aangemerkt als risicowedstrijd en er moet politie aanwezig zijn, maar die is overbelast vanwege de coronacrisis."

"Daarom vindt de voorzieningenrechter ook dat het duel op zondagmiddag in De Kuip moet worden gespeeld. Hier is sprake van een bijzondere omstandigheid."

FC Utrecht was het er niet mee eens dat de KNVB de finale van de play-offs van zaterdag (20.00 uur) naar zondag (12.15 uur) heeft verplaatst.

De gemeente Rotterdam verbood Feyenoord om zaterdagavond in De Kuip te spelen, omdat die avond in Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma staat en er volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb niet voldoende politie beschikbaar is.

FC Utrecht vond dat KNVB in strijd met eigen regels handelde

Volgens FC Utrecht handelde de KNVB met de verplaatsing in strijd met de eigen regels, die na vorig seizoen uitgebreid zijn besproken en aangepast. In de reglementen van de play-offs staat dat een duel bij een verbod van de overheid op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip op neutraal terrein moet worden gespeeld. Lukt het de thuisspelende club niet om een andere locatie te vinden, dan wordt de finale reglementair verloren.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB stelde donderdag dat de nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet verplaatsen van het duel groter zijn dan de nadelige gevolgen voor FC Utrecht als het duel zondag wordt gespeeld.

De finale van de play-off tussen Feyenoord en FC Utrecht begint zondag om 12.15 uur in De Kuip. De winnaar krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.