De FIFA gaat onderzoeken of een tweejaarlijks WK voetbal haalbaar is, zowel voor mannen als vrouwen. De nationale federaties stemden daarmee in tijdens een virtueel congres, met een meerderheid van 166 tegen 22. Het WK wordt nu eens in de vier jaar gehouden.

Op dit moment worden de WK's afgewisseld met de continentale kampioenschappen, zoals het EK. Ook worden 's werelds grootste sportevenementen, het WK voetbal en de Olympische Spelen, nooit in hetzelfde jaar gehouden.

Clubs die de internationals moeten afstaan, vinden echter nu al dat spelers veel te zwaar worden belast. Desondanks wil FIFA-voorzitter Gianni Infantino niets uitsluiten. "We moeten deze discussie zonder vooroordelen ingaan. Het doel is het voetbal met het oog op de toekomst zo stabiel mogelijk te maken. Daarom moet ook dit bespreekbaar zijn."

"Het uitgangspunt is niet: de kalender is vol, dus er verandert niets", vervolgde Infantino. "Het uitgangspunt is precies het tegenovergestelde. We beginnen met een blanco blad en staan open voor alle standpunten en meningen om de internationale kalender te verbeteren."

Infantino herhaalde ook zijn voornemen om een datum te vinden voor een uitgebreider WK voor clubs met 24 teams, ook al zien verschillende partijen dit plan niet zitten. Ook in dit geval vrezen clubs voor overbelasting.

De FIFA denkt dat een WK om de twee jaar interessanter is voor haar mediapartners. Voormalig Arsenal-coach Arsène Wenger, tegenwoordig directeur ontwikkeling van de FIFA, liet in een interview met Le Parisien in maart al weten het WK, het EK en de andere continentale kampioenschappen om de twee jaar te willen organiseren.

Dit zou leiden tot het einde van vriendschappelijke wedstrijden, een reorganisatie van de kwalificatierondes en een verschuiving van de continentale toernooien.