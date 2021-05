Dick Advocaat zit zondag in de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Feyenoord en FC Utrecht voor de laatste keer op de bank als clubtrainer. Na een lange, succesvolle carrière en een moeizaam afscheidsseizoen zit het er dan echt op voor de 73-jarige Hagenaar. "Over zoveel jaar praten we nog steeds over Advocaat."

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Advocaat neemt plaats op zijn stoel in de perszaal van Feyenoord. Het is de bedoeling dat hij vooruitblikt op de halve finale tegen Sparta, maar heel veel zin lijkt hij daar niet in te hebben. Het gezicht staat nors. Op de vragen van de journalisten volgt meestal een kort antwoord. Of het wat met hem doet dat dit zijn laatste week is als clubtrainer? "Nee, het zijn twee lange jaren geweest met heel weinig pauze. Het is goed dat het erop zit", zegt hij.

"Dat kortaffe hebben we de laatste weken cq maanden meegemaakt bij Advocaat", aldus Sinclair Bischop, Feyenoord-watcher van de regionale omroep Rijnmond. "Het leek een kwestie van uitzitten. Hij wilde de klus hier sowieso afmaken. In elk ander seizoen, als het niet zijn laatste was geweest, was hij denk ik wel voortijdig opgestapt met alles wat er dit jaar is gebeurd. Maar dat was dit seizoen zijn eer te na."

Zo goed als Advocaat begon bij Feyenoord, zo treurig dreigt het te eindigen. Als zondag van FC Utrecht wordt verloren, dan spelen de Rotterdammers volgend seizoen voor het eerst in zes jaar geen Europees voetbal. En dat terwijl Advocaat na zijn komst in november 2019 als opvolger van de ontslagen Jaap Stam een jaar lang ongeslagen bleef in competitieverband en Feyenoord halverwege dit seizoen nog meedeed in de strijd om de landstitel.

"Als Feyenoord van FC Utrecht verliest dan heeft Advocaat gefaald", vindt Bischop. "Hij heeft het in zijn eerste jaar heel goed gedaan, hij zorgde ervoor dat Feyenoord weer in zichzelf geloofde, maar het afgelopen half jaar was slecht. Hij heeft zelf ook aangegeven dat hij wat rustiger is geworden, maar misschien zat dit Feyenoord niet op een andere Dick Advocaat te wachten en had dit Feyenoord juist de Dick Advocaat van een paar jaar geleden nodig."

Dick Advocaat maakt een dolletje met Steven Berghuis. Dick Advocaat maakt een dolletje met Steven Berghuis. Foto: Pro Shots

'Nu laat ik het soms glippen'

Advocaat zat er in zijn trainersloopbaan, die in 1981 begon en hem heel de wereld overbracht, altijd bovenop. Was veeleisend. "Als ze iets niet deden, zei ik er wat van, tot vloeken aan toe. Niet twijfelen, zonder aanzien des persoons. Nu laat ik het soms glippen, kijk ik even de andere kant op, omdat ik de confrontatie niet aan wil gaan", zei hij onlangs in een interview met NRC.

Dat deed Advocaat bijvoorbeeld bij Steven Berghuis. De sterspeler uitte dit seizoen een paar keer openlijk kritiek op de speelwijze en dupeerde het team met een tweetal domme rode kaarten. Het kostte Feyenoord onder meer uitschakeling in de KNVB-beker. Maar Advocaat liet Berghuis telkens staan en voelde er ook niets voor om hem zijn aanvoerdersband af te pakken.

"Advocaat weet ook wel dat Berghuis veruit zijn belangrijkste speler is", vertelt Andy van der Meijde, die twaalf interlands speelde onder Advocaat. "Als hij niet meedeed dan was het helemaal niks bij Feyenoord. De cijfers spreken voor zich. Berghuis heeft drie keer niet meegedaan en drie keer werd er verloren. Ik snap Advocaat dus wel en vind het ook wel mooi hoe hij met de situatie omgaat."

"Ik kan me nog goed herinneren dat Advocaat Van Nistelrooij wisselde tijdens een uitwedstrijd tegen Tsjechië. Van Nistelrooij werd helemaal gek op de bank en daarna is het in de kleedkamer ook gebotst. Maar Advocaat bleef daar niet in hangen. Hij vergaf Van Nistelrooij en ging weer over tot de orde van de dag. Dat is ook wel een kracht van een trainer. Niet gelijk zo van: boem, je bent afgeschreven."

Dick Advocaat ziet lijdzaam toe hoe Feyenoord zich blameert tegen ADO Den Haag. Dick Advocaat ziet lijdzaam toe hoe Feyenoord zich blameert tegen ADO Den Haag. Foto: ANP

'Ajax-uit heeft achteraf gezien meer kapotgemaakt'

Na de winterstop ging het al snel mis voor Feyenoord. De ploeg ging ondanks een sterk optreden onfortuinlijk met 1-0 onderuit tegen Ajax en won daarna slechts zeven van de zeventien competitiewedstrijden. Advocaat dreigde na de beschamende 3-2-nederlaag tegen hekkensluiter ADO Den Haag met opstappen, maar bleef na een gesprek met de directie en de spelers zitten.

"De wedstrijd tegen Ajax in de ArenA heeft achteraf gezien meer kapotgemaakt dan het heeft geholpen", is Bischop van mening. "In de media was de tendens van: zie je nou wel dat ze het kunnen, ze kunnen zelfs Ajax bij de keel grijpen. De spelers werden daar een beetje overmoedig van en wilden net als in het begin van het seizoen meer naar voren voetballen. De weken erop werden ze weggespeeld door AZ en Heerenveen."

Advocaat verloor in die periode de grip op zijn selectie. Hij raakte zijn trouwe assistenten Cor Pot, die een longembolie opliep, en Zeljko Petrovic, die als trainer aan de slag ging bij Willem II, ook nog eens kwijt. Twee mannen die hem hielpen om tegengas te geven richting de spelers. In ruil daarvoor werd Koen Stam toegevoegd aan de staf. Hij moest de videoanalyses voor zijn rekening nemen, iets waar de spelers om hadden gevraagd.

"Advocaat noemde Stam eerst consequent 'die jongen', pas na twee of drie weken wist hij volgens mij zijn naam", aldus Bischop. "Advocaat zat duidelijk niet op één lijn met de spelers over dingen als videoanalyses. Hij wilde op zijn persconferentie veel meer zeggen dan dat hij deed, maar wist ook wel dat hij anders de spelers tegen zich zou krijgen. Hij heeft zichzelf heel erg moeten inhouden, stopte vaak ook halverwege met zinnen."

Dick Advocaat begroet Henk Fraser. Dick Advocaat begroet Henk Fraser. Foto: Pro Shots

'Advocaat is een grote naam in de voetbalwereld'

Zondag is dus Advocaats allerlaatste wedstrijd als clubtrainer. Hij sluit niet dat hij ooit nog ergens tekent als bondscoach. Met veertien gewonnen prijzen behoort Advocaat tot de succesvolste Nederlandse trainers aller tijden. Alleen Louis van Gaal heeft er meer (negentien). Guus Hiddink en Johan Cruijff staan op gelijke hoogte.

"Ik had Advocaat een beter afscheid gegund, maar dit seizoen doet geen afbreuk aan zijn status", stelt Van der Meijde. "Over zoveel jaar praten we nog steeds over Advocaat. Hij hoort ook qua kwaliteiten in een rijtje met Van Gaal, Cruijff en Hiddink. Advocaat is gewoon een grote naam in de voetbalwereld en een trainer naar mijn hart."

Voor Sparta-trainer Henk Fraser staat dat ook vast. "Ik stoor me aan analytici die roepen dat Advocaat er niet alles heeft uitgehaald bij Feyenoord. Hoezo, denk ik dan? Iedereen met een beetje verstand van voetbal ziet toch dat Ajax, PSV en AZ beter zijn dan Feyenoord en misschien Vitesse ook wel?", zei hij voorafgaand aan de halve finale tegen Feyenoord tegen het AD.

Bischop is het daar niet helemaal mee eens. "Het voetbal is niet beter geworden, heel veel spelers niet en behalve Linssen hebben de aanwinsten ook niet voldaan. Feyenoord wordt komende zomer weer ver teruggeworpen omdat ze met Slot een heel nieuw spelsysteem moeten implementeren en ze een heel nieuwe koers gaan varen."