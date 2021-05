FC Utrecht-trainer René Hake begrijpt dat de supporters van zijn club boos en teleurgesteld zijn over de verplaatsing van het play-offduel met Feyenoord naar zondag. De fans willen voorafgaand aan de wedstrijd in De Kuip demonstreren in Rotterdam.

De wedstrijd zou eigenlijk zaterdag zijn, maar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil niet dat er op dat moment gevoetbald wordt. Op hetzelfde moment is de finale van het Eurovisie Songfestival al in de stad.

De KNVB besloot het duel naar zondag te verplaatsen, al loopt er nog wel een kort geding van FC Utrecht. De rechter in Utrecht doet vrijdag om 19.30 uur uitspraak in de zaak.

"Vanuit de supporters gezien zit ze dit enorm dwars", aldus Hake tegen ESPN. "Dit is iets wat ze bezighoudt. Dus ik begrijp wel dat ze er op die manier naar kijken."

De spelers van de Utrechters bereiden zich 'gewoon' voor op een duel op zaterdag of zondag. "Ik snap de club wel. We wachten af wat er gebeurt bij het kort geding en focussen ons op de wedstrijd. Wij willen gewoon die finale spelen", zegt middenvelder Sander van de Streek.

De supporters van FC Utrecht voelen zich voor het tweede seizoen op rij benadeeld door de KNVB. Vorig seizoen werd afgebroken vanwege het coronavirus. FC Utrecht kon zo de bekerfinale tegen Feyenoord niet spelen en ook via de eindstand van de afgebroken competitie plaatste de club zich niet voor Europees voetbal. Aan de actie zouden zondag 250 supporters meedoen.