AZ-linksback Owen Wijndal is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand mei in de Eredivisie. Ajax-middenvelder Mohammed Kudus werd verkozen tot beste speler onder 21 jaar.

Wijndal blonk in de laatste vier wedstrijden van dit seizoen uit met een gemiddelde passzuiverheid van 89 procent, negentien balcontacten in het zestienmetergebied van de tegenstander, één doelpunt en één assist. Tevens creëerde hij tien kansen uit open spel, het grootste aantal van alle Eredivisie-spelers in de maand mei.

Voor Wijndal is het zijn eerste prijs als Speler van de Maand. De 21-jarige verdediger, die tot de voorselectie van Oranje voor het EK behoort, won de afgelopen twee seizoenen wel al vier keer de prijs voor Speler van de Maand onder 21 jaar.

Wijndal eindigde met AZ op de derde plaats, die recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Europa League. Hij is samen met FC Groningen-verdediger Ko Itakura de enige veldspeler die alle mogelijke minuten in dit Eredivisie-seizoen speelde (3.060 minuten).

Mohammed Kudus scoorde twee keer voor Ajax in de laatste vier speelrondes. Mohammed Kudus scoorde twee keer voor Ajax in de laatste vier speelrondes. Foto: Ajax

Kudus viel op met dribbels en passes

Kudus veroverde met Ajax de landstitel en scoorde in de laatste vier speelrondes twee keer voor Ajax. De twintigjarige Ghanees viel vooral op met acht ingezette dribbels en 92,4 procent van zijn 132 passes die aankwamen bij een medespeler. Daarmee had Kudus de hoogste passzuiverheid van alle spelers met minstens zoveel passes.

Ajax is met vier spelers hofleverancier voor het Eredivisie Elftal van de Maand. Naast Kudus kregen ook Lisandro Martínez, Jurriën Timber en Maarten Stekelenburg een plekje in het team.

Het elftal bestaat verder uit Jonas Svensson, Owen Wijndal ( beidenAZ), Zian Flemming (Fortuna Sittard), Sergio Peña (FC Emmen), Orkun Kökçü (Feyenoord), Sinan Bakis (Heracles Almelo) en Vangelis Pavlidis (Willem II).