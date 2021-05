FC Utrecht en Feyenoord krijgen vrijdagavond nog duidelijkheid over wanneer de finale van de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De voorzieningenrechter in Utrecht doet uiterlijk om 19.30 uur uitspraak in het kort geding dat FC Utrecht donderdag aanspande.

FC Utrecht is het er niet mee eens dat de KNVB de finale van de play-offs van zaterdag (20.00 uur) naar zondag (12.15 uur) heeft verplaatst.

De gemeente Rotterdam verbood Feyenoord om zaterdagavond te spelen in De Kuip, omdat die avond in Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival op het programma staat en er volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb niet voldoende politie beschikbaar is.

Volgens FC Utrecht handelt de KNVB met de verplaatsing in strijd met de eigen regels, die na vorig seizoen uitgebreid zijn besproken en aangepast. In de reglementen van de play-offs staat dat een duel bij een verbod van de overheid op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip op neutraal terrein moet worden gespeeld. Lukt het de thuisspelende club niet om een andere locatie te vinden, dan wordt de finale reglementair verloren.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB stelde donderdag dat de nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet verplaatsen van het duel groter zijn dan de nadelige gevolgen voor FC Utrecht als het duel wel naar zondag gaat.

Als de rechter FC Utrecht gelijk geeft, dan loopt Feyenoord kans op een reglementaire nederlaag.