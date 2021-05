Wolverhampton Wanderers heeft vrijdag verrassend het afscheid van trainer Nuno Espírito Santo aangekondigd. De 47-jarige Portugees vertrekt na vier succesvolle seizoenen bij de Premier League-club.

Volgens de club is het besluit in goed overleg genomen. Nuno zit zondag in de thuiswedstrijd tegen Manchester United in de laatste speelronde van het seizoen voor het laatst op de bank bij Wolverhampton.

"Vanaf mijn eerste seizoen hier was het onze ambitie om de club verder te helpen en ik ben er trots op dat we onze doelen bereikt hebben", zegt Nuno op de site van zijn club. "Mijn afscheid op zondag wordt een heel emotioneel moment."

De oud-keeper kwam in de zomer van 2017 terecht bij de 'Wolves', nadat hij na een jaar ontslagen was bij FC Porto. Nuno leidde Wolverhampton in zijn eerste seizoen direct naar de titel in het Championship, waardoor de club na zes jaar terugkeerde in de Premier League.

De drievoudig kampioen van Engeland eindigde de afgelopen twee seizoenen knap als zevende, de beste eindklassering ooit in de Premier League. Het team staat nu met nog één duel te gaan op de twaalfde plek op het hoogste niveau in Engeland.

Vorig seizoen speelde Wolverhampton voor het eerst in 39 jaar in Europa. De ploeg van Nuno reikte tot de kwartfinales van de Europa League.

