Noa Lang is in België in opspraak geraakt door het meezingen van een antisemitisch supporterslied. Na het binnenhalen van de landstitel zong de aanvaller van Club Brugge "Nog liever dood dan Sporting-Jood", waarmee Brugge-aanhangers naar hun Anderlecht-rivalen verwijzen.

Politici spreken schande van de beelden van het incident, die rondgaan op sociale media. "Antisemitisme is onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen plaats in onze samenleving", reageert minister en oud-premier Sophie Wilmès.

De Nederlandse ambassadeur in België heeft de beelden "met afschuw zien passeren. Ik schrik ervan." De leider van de Franstalige liberalen, die in de regering zitten, eist "uitleg en excuses" van Lang en wil dat zijn club en de Belgische voetbalbond hem bestraffen.

De politie was al niet te spreken over het overwinningsfeest dat uitbrak nadat Club Brugge donderdagavond met een gelijkspel tegen Anderlecht het kampioenschap binnensleepte. Spelers en trainer mengden zich onder de samendrommende supporters. Ze kunnen een boete verwachten, zegt de Brugse korpschef.

Club Brugge prolongeerde donderdag de titel in België. De ploeg speelde mede door een doelpunt van Lang gelijk op bezoek bij Anderlecht (3-3) en dat was genoeg om kampioen te worden.