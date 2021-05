Feyenoord-trainer Dick Advocaat vindt het begrijpelijk dat FC Utrecht naar de rechter is gestapt vanwege de verschoven finale van de play-offs. De Domstedelingen zijn het er niet mee eens dat de KNVB de wedstrijd om een Europees ticket van zaterdag naar zondag heeft verplaatst.

"Ik begrijp wel dat ze alles uit de kast halen om dingen te beïnvloeden", zei de 73-jarige Advocaat vrijdag op zijn persconferentie. "Dit hoort er allemaal bij. Feyenoord zal het waarschijnlijk ook hebben gedaan. We moeten ons er niet druk over maken."

De finale van de play-offs zou eigenlijk zaterdag worden gespeeld in De Kuip, maar de gemeente Rotterdam laat dat niet toe vanwege het Eurovisie Songfestival dat op dat moment in Ahoy wordt gehouden. De KNVB koos er daarom voor om het duel naar zondag 12.15 uur te verplaatsen.

De regels schrijven eigenlijk voor dat de thuisspelende club zelf een andere locatie moet regelen op diezelfde dag en dat er anders een reglementaire nederlaag volgt. De KNVB vindt het verplaatsen van het duel een rechtvaardigere oplossing, maar FC Utrecht stelt dat de voetbalbond zich aan de reglementen moet houden.

De rechter buigt zich vrijdag om 14.00 uur over de zaak in de rechtbank in Utrecht en doet uiterlijk voor zaterdagmiddag uitspraak.

FC Utrecht plaatste zich deze week ten koste van FC Groningen voor de finale van de play-offs. Foto: Pro Shots

'Deze zaak verstoort onze voorbereiding niet'

Het stevige verweer van de Domstedelingen is mogelijk mede gebaseerd op de gang van zaken in het vorige seizoen. De KNVB besloot toen om de vanwege de coronacrisis afgelaste bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet meer in te halen, waardoor de Rotterdammers als nummer drie in de Eredivisie-stand het Europa League-ticket reglementair kregen toegewezen.

"Maar in dat verhaal gaan ze er bij FC Utrecht wel even vanuit dat ze die finale hadden gewonnen", nuanceerde Advocaat, die zelf niet wakker ligt van het kort geding. "Het verstoort onze voorbereiding verder niet. Wij gaan er op dit moment van uit dat we zondag spelen. En als het zaterdag wordt, wordt het zaterdag."

De winnaar van de finale van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League. Advocaat kan tegen FC Utrecht weer beschikken over Bryan Linssen, die woensdag het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-0-zege) door een blessure aan zich voorbij moest laten gaan.

De wedstrijd tegen FC Utrecht is voor Advocaat hoe dan ook zijn laatste als trainer van Feyenoord, waar hij in oktober 2019 instapte als opvolger van de ontslagen Jaap Stam. De Hagenaar zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan als coach.