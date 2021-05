Real Madrid-trainer Zinédine Zidane kan zaterdagavond in de beslissende wedstrijd van het seizoen weer over Sergio Ramos beschikken. De verdediger heeft al maanden geen duel meer gespeeld in La Liga.

De 35-jarige Ramos kwam op 13 maart thuis tegen Elche (2-1) voor het laatst in de competitie in actie. De aanvoerder van Real Madrid deed op 5 mei in de return tegen Chelsea (2-0-verlies) in de halve finales van de Champions League nog negentig minuten mee. Sindsdien kwam hij niet meer in actie.

De terugkeer van Ramos is een opsteker voor Zidane voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Real Madrid maakt nog altijd kans op de landstitel, maar moet dan zelf winnen van Villarreal en hopen dat koploper en stadgenoot Atlético punten morst bij degradatiekandidaat Real Valladolid.

Tegenover de rentree van Ramos staat de afwezigheid van de door blessureleed geplaagde Eden Hazard. De Belgische aanvaller kampt volgens Zidane ook nu weer met een lichte kwetsuur. Hazard speelde dit seizoen slechts 21 officiële wedstrijden.

Zidane ontwijkt vragen over toekomst

Op zijn vooruitblikkende persconferentie ging het overigens vooral over de toekomst van Zidane bij Real Madrid. De Fransman zinspeelde vorige week nog op een vertrek bij de 'Koninklijke', waar hij nog een jaar onder contract staat.

"Maar dit is niet het moment om me uit te spreken", aldus Zidane, die niet wilde ingaan op vragen van journalisten over zijn toekomst. "Het belangrijkste is de wedstrijd van zaterdag."

Zowel Real Madrid-Villarreal als Real Valladolid-Atlético Madrid begint zaterdag om 18.00 uur. Het FC Barcelona van Ronald Koeman speelt een uitwedstrijd tegen Eibar, maar maakt geen kans meer op de landstitel.

