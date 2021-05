Feyenoord kan ook zondag in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht niet over Lutsharel Geertruida beschikken. De vleugelverdediger liet zich eerder deze week opereren aan zijn knie en richt zich op volgend seizoen.

Het is niet duidelijk hoelang de twintigjarige Geertruida uit de roulatie is. Feyenoord meldt alleen dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. Geertruida miste woensdag ook al het duel met Sparta Rotterdam (2-0-zege) in de halve finales van de play-offs.

Geertruida liep de knieblessure afgelopen zondag op in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0-winst). De rechtsback stond wel aan de aftrap, maar moest zich al na 22 minuten laten wisselen. Hij werd vervangen door Tyrell Malacia.

Met 37 officiële wedstrijden was Geertruida dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Dick Advocaat. De jeugdinternational van Nederland was met acht officiële doelpunten (alle competities) behoorlijk productief voor een verdediger.

Geertruida was door zijn ontwikkeling ook in beeld voor het EK met Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi nam hem op in zijn voorselectie voor de knock-outfase die eind mei begint, maar vanwege knieproblemen moet hij het EK aan zich voorbij laten gaan.

Feyenoord moet zondag in De Kuip van FC Utrecht (aftrap 12.15 uur) winnen om volgend seizoen in actie te mogen komen in Europa. De winnaar van de finale verdient een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.