Lionel Messi heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona gespeeld. Trainer Ronald Koeman heeft de 33-jarige vedette al op vakantie gestuurd, waardoor hij zaterdag ontbreekt in het laatste competitieduel met Eibar.

Het contract van Messi bij Barcelona loopt eind juni af. Het is nog niet duidelijk of de aanvaller wil bijtekenen. Vorig jaar zomer wilde de aanvoerder weg, maar Barcelona liet hem niet gaan. Messi werd toen in verband gebracht met Manchester City en Paris Saint-Germain.

Koeman nam het besluit om zijn sterspeler wat extra rust te geven, omdat Barcelona is uitgeschakeld in de strijd om de Spaanse titel en zaterdag nergens meer om speelt. Bovendien wacht Argentijns international Messi een drukke zomer, met de Copa América in eigen land (11 juni-10 juli).

"Drie of vier spelers hebben een geweldige inspanning geleverd dit seizoen en alles gespeeld. Ik moet die jongens beschermen", zei Koeman vrijdag op zijn persconferentie. De coach laat middenvelder Pedri ook buiten zijn selectie. Frenkie de Jong gaat wel mee naar Eibar.

Koeman benadrukte nog maar een keer dat ook hij alleen maar kan hopen dat Messi bij Barcelona blijft. De sterspeler wordt dit seizoen met dertig treffers waarschijnlijk topscorer van de Spaanse competitie. "Hij heeft dit seizoen opnieuw laten zien dat hij uniek is. Onze toekomst is veel beter mét dan zónder Messi."

De toekomst van Ronald Koeman (rechts) én Lionel Messi bij FC Barcelona is onzeker. De toekomst van Ronald Koeman (rechts) én Lionel Messi bij FC Barcelona is onzeker. Foto: Pro Shots

Koeman weet nog niks over eigen toekomst

Ook de toekomst van Koeman zelf is onzeker. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2022, maar president Joan Laporta zei deze week dat hij ontevreden is over de prestaties dit seizoen. Hij kondigde grote veranderingen aan bij de topclub.

"Ik heb de president sinds onze lunch van een paar weken geleden niet meer gesproken, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren", aldus Koeman. "Vanaf mijn eerste dag hier heb ik gezegd dat ik mijn contract wil uitdienen. Maar de president heeft het laatste woord hierover."

Barcelona won slechts één van zijn laatste vijf duels en kan daarom alleen maar toekijken of Atlético Madrid of Real Madrid zaterdag kampioen wordt.

"Ik begrijp dat je moet winnen bij Barça en dat er vragen worden gesteld over onze recente prestaties", aldus Koeman. "Als de club denkt dat een andere coach het beter kan doen, dan is dat maar zo. Maar ik houd heel erg van deze club en hoop dat ik mag blijven."

