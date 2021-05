Klaas-Jan Huntelaar overweegt toch om zijn loopbaan met een seizoen te verlengen. De spits laat een langer verblijf bij het gedegradeerde Schalke 04 afhangen van de kwaliteit van de selectie voor komend seizoen.

"Het zal een groep moeten zijn die Schalke weer een plek in de hogere regionen kan bezorgen, want dit seizoen was héél slecht", aldus de 37-jarige Huntelaar vrijdag in gesprek met het Duitse Ruhr Nachrichten.

Huntelaar maakte in januari de overstap van Ajax naar Schalke 04 om zijn oude club voor degradatie te behoeden, maar dat liep uit op een fiasco. Door blessureleed speelde hij tot eind maart slechts één wedstrijd en Schalke 04 kwam ook na zijn rentree op 20 maart niet meer van de laatste plaats in de Bundesliga af.

Hoewel Huntelaar eerder liet weten na dit seizoen te willen stoppen als prof, zijn er al langer geluiden dat de geboren Achterhoeker mogelijk langer door wil gaan. In april maakte Schalke 04 al duidelijk dat het graag met Huntelaar verder wil.

"Wat zeker is, is dat we samen in gesprek gaan", zei bestuurslid Peter Knäbel. "Wat Klaas-Jan als voetballer en als persoonlijkheid laat zien is van grote klasse. Hij heeft ook nog eens een zeer positieve invloed op andere spelers. We willen met hem verder, of het haalbaar is hangt van veel zaken af."

Huntelaar, die tussen 2010 en 2017 ook al het shirt van Schalke 04 droeg, is er zelf nog altijd niet uit. "Er is nog niets beslist. Ik zet mezelf niet onder druk en gun mezelf de tijd die ik nodig heb", aldus de 76-voudig international, die eerder in zijn loopbaan voor PSV, De Graafschap, AGOVV, Ajax, Real Madrid en AC Milan speelde.